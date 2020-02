Det bekrefter Norges fotballforbund på sine hjemmesider.

Kommunikasjonsavdelingen i NFF bekrefter til Adresseavisen at kun overganger som er helt gjennomført vil dukke opp i forbundets oversikt. Avisen Nidaros omtalte saken først.

BK Häcken ble nummer seks i Allsvenskan sesongen 2019.

Alexander Søderlund har den siste tiden vært linket til flere klubber.

– Jaså? OK, har de (NFF) gjort det? Men vi kommenterer ikke spillere ut eller inn før det er klart, sier Häckens sportssjef Sonny Karlsson til avisen Göteborgs-Posten.



Onsdag ettermiddag ville ikke Häcken si noe om Søderlund-situasjonen.

Häcken holder til i Göteborg. 32-årige Søderlund har spilt i RBK fra 2018. Han har tidligere vært i utlandet og spilt for franske St. Etienne.

Søderlund startet 23 seriekamper og scoret åtte mål i Eliteserien forrige sesong, og var Rosenborgs førstevalg på topp. Tidligere i år ble spissen Dino Islamovic hentet til klubben.

– Islamovic har jeg troa på i Trondheim, og det at Dorsin har kommet inn tror jeg gjør at RBK vil treffe langt bedre på signeringene sine de neste sesongene enn det de har gjort de siste årene. Maars Johnsen er allerede borte fra i fjor høst, og hvis Søderlund også reiser er jeg sikker på at de skal ha inn en ny spiss, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til TV 2 tidligere denne uken.