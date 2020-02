Svindelen ekspertene frykter: – Naturlig at det kommer til Norge

Man kan også se for seg at noen har bedre teknologi enn vi kjenner til i dag, men som de ikke har delt med andre.

– At svindel med deepfake audio vil komme til Norge tror vi er en naturlig utvikling, sier Roer.

Den mulige trusselen har tidligere vært omtalt i Finansavisen.

Tidligere tilfeller

Det er få dokumenterte tilfeller av svindel med bruk av deepfake lyd per i dag.

For et halvt år siden omtalte Wall Street Journal et tilfelle hvor sjefen for et britisk energiselskap ble lurt til å sende 200.000 euro til en ungarsk leverandør, fordi han trodde sin tyske sjef instruerte ham om å gjøre det.

Det ikke navngitte energiselskapets forsikringsselskap Euler Hermes Group uttalte til Wall Street Journal at det slettes ikke hadde vært sjefen som ringte, men i stedet en svindler som brukte deepfake lyd og kunstig intelligens til å etterligne sjefens stemme.

– Han trodde han snakket med sjefen sin, men i virkeligheten snakket han med en kriminell. Det er rimelig å anta at det ble brukt deepfake audio i dette tilfellet. Det er imidlertid ikke hundre prosent sikkert, for bevisførselen er vanskelig i slike saker, sier Roer.

Ifølge Washington Post er pengene energiselskapet sendte tapt. Etter hvert sendte de kriminelle en ny forespørsel, og det var først da at sjefen for energiselskapet ringte sin tyske sjef for å bekrefte om dette stemte.

Da sjefen i det tyske selskapet ikke kjente til noen transaksjon til en ungarsk leverandør, lyste varsellampene hos energiselskapet.

Ifølge Washington Post har sikkerhetsselskapet Symantec registrert minst tre tilfeller hvor deepfake lyd er blitt brukt til å lure selskaper til å sende penger til en svindlerkonto. I ett av disse tilfellene skal millioner av dollar ha gått tapt.

– Viktig å ikke krisemaksimere

Svindel med deepfake lyd forutsetter gode forberedelser. Jo bedre forberedt svindleren er, jo større sjanse er det for suksess. En fordel for svindleren er imidlertid at mye av forberedelsene kan gjøres på avstand, og gjøres uten at offeret merker noe.

– For å kopiere en stemme trenger svindleren bare noen minutter med tale. Er det en person som har snakket på TV, radio, Youtube eller i diverse sosiale medier er det en smal sak å finne nok materiale til å kopiere. Ellers er det heller ikke vanskelig å ringe med et påskudd og holde vedkommende på tråden noen minutter, sier Roer.

Cybereksperten mener svindlerne spiller på psykologiske prinsipper. Hvis noen ringer deg og sier at noe haster, er det fort gjort at de mentale kontrollene kortslutter.

– De kriminelle får deg til å føle istedenfor å tenke. Dersom noen ber deg om å sende penger eller sensitiv informasjon, bør du trekke pusten dypt og tenke deg om før du responderer.

– Er noe for godt til å være sant, er det gjerne det. Vi tror dette er noe vi vil se mer av fremover, men det er viktig å ikke krisemaksimere. Vi har ikke sett veldig mange eksempler hvor vi vet sikkert at det er benyttet deepfake lyd, sier Roer.

– Kan bli en del av politikken

Sondre Ulvund Solstad mener farene ved deepfake er mange. For den enkelte tror han svindel og hevnpornografi er de mest aktuelle akkurat nå.

– Jeg håper politiet holder øye med utviklingen og jobber proaktivt. Medier bør også være på vakt, for det er nok ikke lenge til realistiske «opptak» av kjendiser og politikere blir forsøkt spredt. Som samfunn må vi belage oss på at dette vil bli en del av politikken, sier Solstad.

Han spør seg hvordan offentliggjøringen av Donald Trumps famøse «Grab them by the pussy»-video ville utspilt seg i dag, dersom Trump hadde hevdet at den var generert med deepfake.

– Andre steder har dette allerede skjedd – et forsøk på militærkupp i Gabon involverte for eksempel en video av presidentens nyttårstale som angivelig var deepfake. Dette vet vi fortsatt ikke om var tilfellet.

Bekymret på lengre sikt

I USA er man redde for at titusenvis av falske profiler på sosiale medier, med deepfake bilder, video, lydopptak og en klar politisk agenda, vil få en rolle i høstens presidentvalg.

– Det tror jeg de har god grunn til. Jeg er mest bekymret for utviklingen på lengre sikt. Det kan hende vi snart ikke kan stole på verken video, lyd eller bilder som bevis på noe som helst, sier Solstad, og fortsetter:

– I et moderne demokrati med millioner av mennesker kan det da bli vanskelig å danne en felles virkelighet, et grunnlag for offentlig debatt. Forskjellen fra nær fortid er denne: Dersom noen spredte en løgn kunne man finne det ut, og presentere bevis for det som et stort publikum ville godta. Det blir nå vanskeligere.

Det er ikke lett å se langt fremover i et felt som endrer seg raskt, men om Solstad skal se inn i spåkulen, tror han deepfakes kan være helt realistiske innen 10 år.

– Jeg tror ikke vi er klare for denne utviklingen. Jeg er også skeptisk til om selskap kan lage teknologi som klarer å finne ut om noe er deepfake eller ikke, spesielt ikke i stor skala og hastighet.