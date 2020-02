Villig til å dø på operasjonsbordet

Den danske influenseren Fie Laursen (23) har skapt sjokkbølger med sitt ukritiske syn på plastiske operasjoner. Drømmen er å se ut som Barbie, koste hva det koste vil.

– Da jeg skulle ta brazilian butt lift, var foreldrene mine veldig redde. Det er tross alt en dødelig operasjon, forteller hun til en sjokkert Dorthe Skappel.

Brazilian butt lift (rumpeforstørrelse med kroppens eget fett) er en kroppsformende operasjon der rumpa forstørres samtidig som man fjerner uønskede fettansamlinger andre steder.

Operert ansiktet for over 400.000 kr

Laursen begynte med plastisk kirurgi etter å ha fått kommentarer på utseendet sitt i mange år.

– Når man blir fortalt ting over flere år, så sitter det igjen. Jeg merket etter min første operasjon at jeg følte meg mer tilpass i meg selv, og da visste jeg at jeg var nødt til å ta de andre operasjonene også.

Til tross for at influenseren kun er 23 år gammel, har hun allerede rukket å fikse det meste på kroppen sin.

– Jeg har fikset brystene mine, tatt botox i haka, kinnbeina, litt på nesa og pannen. Så har jeg fjernet dobbelthaka, fjernet fett på magen, lårene og sidene. I tillegg har jeg fylt leppene og fikset tennene. Jeg tror jeg har brukt 400 000 kroner bare på ansiktet.

– Hva gjør det med unge mennesker som hører hvor lett du tar på plastisk kirurgi?

– Det er bare så normalt i Danmark. Jeg har aldri fått kommentarer fra folk herfra om at jeg påvirker unge. Jeg er bare vant med at når jeg poster et bilde med fillers i leppene, eller lager et TV-program hvor jeg tar en brystoperasjon, så elsker folk det. Jeg er slett ikke vant med å få det spørsmålet, forteller hun.

Dødelige operasjoner

Foreldrene til Laursen har vært støttende til alle hennes operasjoner, men da hun skulle ta brazilian butt lift var de mer skeptiske.

– Jeg skrev et avskjedsbrev til moren min den kvelden jeg skulle opereres, da sjansen for å dø er veldig høy. Men de vet jo hva konsekvensene er, så da er det jo bedre for dem at jeg sier farvel enn om jeg ikke sier noe, sier 23-åringen.

– Men det er jo farlig å ligge i narkose, du kan jo dø av det og. Hva er det som gjør at du vil ta en operasjon som er livsfarlig?