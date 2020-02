Tirsdag måtte flere ambulanser på Østlandet kommunisere på gamlemåten - via telefon.

Grunnet en planlagt oppdatering av IKT-systemene, falt nødnettet i store deler av Østlandet. Det skapte problemer for kommunikasjonen både for politi-, brann- og helsepersonell.

– Det skaper en forsinkelse i hvor raskt vi får gitt hjelp til publikum. Med for eksempel ambulanse, tar det lenger tid å varsle, sier Oddbjørn Hagen, avdelingsleder i AMK Oslo, til TV 2.

– Dette har vi sagt fra om

Hagen mener problemet som oppstod er et eksempel på hvor sårbart IKT-systemet er. Han mener teknologien er for gammel, og at det må komme en nyere løsning så fort som mulig.



– Det er ingen tvil om at nå begynner det å bli kritisk for å møte de fremtidige utfordringene. Dette har vi sagt ifra om lenge, og nå må noen reagere og få dette på plass, sier Hagen.

For Hagen har sagt fra om sviktende systemer i lang tid. Senest i mai 2019 varslet AMK Oslo om at systemet måtte oppdateres.

Tirsdag var nødnettet nede. Det betyr at det i utgangspunktet ikke er problemer med å ringe inn til 113, men at kommunikasjonssystemet til for eksempel ambulansepersonell svikter.

Mobilnettet som nødløsning

Nødløsningen er da å bruke mobiltelefon i stedet for radiokommunikasjon for å kommunisere om pågående hendelser. Det er problematisk, ifølge operativ leder i ambulansetjenesten, Hans Kristian Jørgensen.

– På mobiltelefonen kan jeg kun ha en samtale om gangen. Det er det som er så kritisk, for hvis det er kritiske hendelser så er det kun én person som får tak i meg om gangen, sier Jørgensen til TV 2.

Hagen er bekymret for at det komme flere slike nedfall i fremtiden.

– Vi ser oftere og oftere at det er nedfall av systemene. Vi har systemsvikt på alle våre applikasjoner. I løpet av et år har vi flere nedfallsituasjoner, og de kommer hyppigere og hyppigere på flere av AMK-sentralene i Norge.

Til vanlig har han syv forskjellige radiomottakere for å dekke over et område med 1,4 millioner innbyggere. I flere timer på fredag var alle disse erstattet med en enkel mobiltelefon.

Nasjonalt arbeid

Helse Sør-Øst ønsket ikke å stille til intervju, men kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande skrev følgende i en e-post:

– Det pågår nå et nasjonalt arbeid med å anskaffe ny felles IKT-løsning for landets AMK-sentraler. Dette arbeidet ledes av Helse Vest IKT. I mellomtiden har Oslo universitetssykehus ansvar for at det er forsvarlige løsninger for drift av AMK-sentralen.