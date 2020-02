Abbot var statsminister da MH370 styrtet i 8.mars i 2014. Det var Australia som ledet det omfattende søket etter flyet.

Søket ble avsluttet i 2017, uten å ha funnet flyet eller noen omkomne.

– Jeg kommer ikke til å si hvem som sa hva til hvem, men la meg understreke. Jeg vil være helt krystallklar på at det var forstått på høyeste nivå, at det nesten helt sikkert var snakk om at piloten begikk selvmord og tok med seg passasjerene i døden, sier Tony Abbott til nyhetsbyrået AP.

Om bord i flyet var det 239 mennesker. Etter planen skulle det lande i Kinas hovedstad Beijing 06.30, men forsvant sporløst etter to timer i lufta.

Flykaptein Zaharie Ahmad Shah, satt ved spakene da MH370 forsvant. Foto: SAMSUL SAID / Reuters

– Min veldig klare forståelse, fra toppnivå i den Malaysiske regjering at de trodde helt fra starten av at det var selvmord begått av piloten, sier Abbot videre.

Familien til piloten har hele tiden benektet at han tok sitt eget liv.

– Farlig teori

Tidligere luftfartssjef i Malaysia, Azharuddin Abdul Rahman, sier Abbots teori kan være skadelig.

– Det er bare en teori, sier luftfartssjefen.

– Når du spekulerer på denne måten, vil det skade de nærmeste til piloten. Familien vil også føle seg dårlige, fordi man kommer med en klage uten noen beviser, sier han til AFP.

Endret kursen manuelt

I en rapport som kom i juli i fjor heter det at kursen ble endret manuelt av noen om bord, men utover det var det ikke mulig å konkludere.

– At man i våre dager kan miste et så stort fly sporløst, er ubeskrivelig, sa Muguel Marin ved Air Navigation Bureau til CNN på femårsdagen til forsvinningen i 2019.

Gransking av bakgrunnen til alle i mannskapet og alle passasjerene har heller ikke gitt noen klare svar.

Fant flydeler

Australias havarikommisjon bekreftet i 2016 at en del av en flyvinge som drev i land på Mauritius tilhørte Malaysia Airlines-flyet.

Vrakdelen er en del fra venstre flap. Produsenten utstyrer hver slik del med et unikt produksjonsnummer. Nummeret bekrefter at flapen var montert på Boeing 777-maskinen med registreringsnummer 9M-MRO. Flyet opererte rute MH370, opplyser den australske havarikommisjonen.

Det er funnet flere vrakrester langs strender i Mosambik, Tanzania, Sør-Afrika, Reunion og Mauritius som kobles til flyet.