Marte Olsbu Røiseland tok bronse og sin fjerde strake medalje i skiskytter-VM på normaldistansen tidligere denne uken. Italienske Dorothea Wierer kopierte jaktstartseieren og tok sitt andre gull.

Den italienske gullhelten har imidlertid et liv utenfor arenaen som ikke alltid minner om en toppidrettsutøver.

På sin Instagram-konto deler Wierer hyppig bilder der hun nyter et glass vin, soler seg på stranden og leker seg med dyre sportsbiler.

– Jeg forbereder meg alltid profesjonelt til rennene, men jeg elsker å nyte livet utenfor arenaen, sier Wierer til TV 2.

– Om jeg kan ha det gøy utenfor sporten, så er det bra for meg. Du må benytte anledningen til å nyte livet, fortsetter italieneren.

Marte Olsbu Røiseland. Foto: Berit Roald

Marte Olsbu Røiseland – som hittil har fire medaljer i VM i skiskyting – er på sin side kjent for å prioritere knallhard trening gjennom hele sesongen. Hennes Instagram-konto er stort sett fullt opp av treningsbilder og bilder fra konkurranser.

Olsbu Røiseland har imidlertid fått med seg mye av det Wierer legger ut på Instagram.

– Jeg vet ikke hvor mye av det hun har lagt ut på Instagram som er sant, sier Olsbu Røiseland til TV 2.

Før hun legger til:

– Dersom alt er sant, så lever hun et veldig godt liv, da. Men man er forskjellige. Dorothea har funnet sin vei til å nå toppen. Jeg har min måte, og jeg tror vi er veldig forskjellige, poengterer hun.

Olsbo Røiseland kan likevel være med på at det kan være sunt å ikke bare tenke på trening og skiskyting døgnet rundt gjennom en lang og krevende sesong.

– Ja, jeg har tro på at det er viktig at man har et liv ved siden av skiskytingen. Livet har så mye mer å by på. Men jeg er veldig glad for det livet jeg har nå, og tror det er en tid for alt, konkluderer Olsbu Røiseland.