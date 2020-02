Var inn og ut av fengsel i flere tiår – en ting endret alt

På 90-tallet ble Trond Henriksens ansikt brettet utover avisforsidene med tittelen «Norges farligste mann».

Ved ett tilfelle holdt han en politimann og en båtvakt som gissel under et fluktforsøk fra fengsel.

Fra han var 14 år gammel tilbrakte han store deler av livet som ungdom og ung voksen i fengsel. Nå er han 51 år gammel.

– Innen noen oppdaget hva jeg holdt på med, var det for sent. Jeg har sittet i fengsel i 13 år totalt, hvor mange ganger jeg har vært inn og ut har jeg ikke oversikt over. Det var mye inn og ut av fengsel, sier han.

Ble syk

For Henriksen startet det med at han ble syk en periode på barnskolen.

Mens han var syk, begynte de andre å lære engelsk. Da han kom tilbake til skolen, ertet de andre elevene hans ham for den rare engelsk-uttalen hans. Han begynte å føle seg utenfor. Skulket dagene det var undervisning i engelsk.

Så fant han et miljø sentrert rundt «plata» i Oslo, ved Østbanehallen, der han følte seg hjemme. Han prøvde rus første gang her, og derfra ble veien til et liv som kriminell kort.

MILJØARBEIDER: Trond Henriksen jobber nå som miljøarbeider hos Kirkens bymisjon i Halden. Foto: Margrethe H. Solheim / TV 2

– Soningene har preget meg, aller mest når det kommer til følelser. I fengsel må du skjule følelsene dine, du kan ikke sitte å gråte der. Når du har undertrykt følelsene dine i mange år blir det vanskelig, sier han.

Henriksen sier han ikke ser noen alternativer til fengsel som straff for alvorlig kriminalitet, men at det viktige er hvordan tiden under soningen er.

– Virkeligheten er helt annerledes utenfor enn innenfor fengselet. Det må legges til rette for at folk faktisk skal få til livet der ute, sier han.

4. mars kommer første episode av Petter Nyquists nye serie, «Petter i fengsel», på TV 2. Der følger Nyquist flere innsatte i Halden fengsel – og i tiden etter at de slipper ut.

– Jeg tenker denne serien er veldig viktig, for at folk skal forstå hvorfor kriminelle fortsetter å være nettopp kriminelle. Forhåpentligvis kan det reise debatten rundt hvordan innsatte kan rehabiliteres tilbake til samfunnet på en bedre måte, sier Henriksen.

Viktig jobb

Etter hans siste fengselsopphold for litt over syv år siden, fikk han jobb med Røverradioen, noe som førte til fast jobb. Senere begynte han å jobbe som ungdomsarbeider hos Kirkens Bymisjon.

Henriksen forteller at det avgjørende for at han klarte bryte ut av kriminaliteten, var at han fikk en sjanse.

– Å få en jobb, noe å gå til, å få kolleger og et bra miljø, det hadde alt å si. At noen turte å satse på meg og se at jeg kunne bidra med noe, det hjalp meg å se disse kvalitetene ved meg selv, sier han.