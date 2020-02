Den allerede kriserammede flytypen Boeing 737 MAx, som er satt på bakken etter flere flystyrter, har oppdaget enda et nytt problem, skriver The Guardian.

Boeing har beordret en totalt gjennomgang av alle modellene, etter funn i drivstofftankene. Hva som er funnet er ikke kjent.

– Uakseptabelt

– Absolutt uakseptabelt, lyder det i et internt notat signert Mark Jensen, som leder 737-programmet, ifølge avisen.

Ifølge flybloggen Leeham News, som først meldte om funnene, vil gjennomgangen ikke skape forsinkelse i resertifiseringsprosessen. Men det vil kunne ta opp til tre dager for å inspisere hvert fly, ettersom drivstofftankene må tømmes og all damp må fordampe før de kan åpnes.

Satt på bakken

– I slike utfordrende tiden stoler kundene våre og andre flyvende på at vi gjør vårt beste hver dag. En glipp er for mange, skriver Jenks.

Det er mindre enn ett år siden den forrige fatale ulykken til modellen, da 157 personer døde under styrten av Ethiopia Airlines Flight ET302. 13 mars ble hele modellen satt på bakken.

Ifølge The Guardian er funnene som er gjort nå ikke relatert til sensorproblemene man tror bidro til de to flystyrtene som har rammet modellen.

En talsperson for selskapet uttaler til The Guardian at det er gjort funn i tankene til flere drivstofftanker, men oppgir ikke antall fly.