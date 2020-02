Allerede i episode to av årets Farmen kjendis så trakk Gunilla Persson seg. Grunnen var at moren, som fylte 94 år på tirsdag, ble sendt på sykehuset.

– Jeg hadde ikke kunne slappet av når jeg visste at hun lå på sykehuset, sa Gunilla til TV 2.

Mates gjennom magen

Moren hadde fått en soppinfeksjon i munnen og holdt på å sulte i hjel. Da God kveld Norge møter dem hjemme i LA så har moren fått en sonde så hun slipper å spise med munnen.

– Hun mates nå gjennom magen, sier Gunilla, som har passet på moren siden 2011.

– Hun er dement og det har vært en vanskelig tid, men det er så verdt det. Hver dag er en lykke med mamma, fordi hun hadde aldri overlevd om hun hadde vært alene på en demensbolig, forteller Gunilla.

Se video av intervjuet i toppen av saken.

Demente trenger omsorg

Hun mener at eldre og demente mennesker som ignoreres dør fortere.

– Om de settes inn på ett hjem hvor de ikke får besøk, vil de dø innen seks måneder. Det er et mirakel at hun sitter her ni år etter at jeg flyttet henne til Amerika, fortsetter Hollywoodfruen.

Hver dag er vakker

Gunilla har ingen problemer med å vise frem sin syke mor.

– Jeg viser frem sluttfasen av et menneskets liv, men det er jo også en lys periode. Jeg forsøker å gjøre det så vakkert som mulig for henne. Hver dag er vakkert for henne og for meg. Det er ikke mørkt det jeg skildrer, det er lyset, forteller Gunilla.

– Jeg elsker deg, mamma, sier hun og ser på moren.

– Jeg elsker deg så mye, får Gunilla i svar.