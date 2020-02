I onsdagens episode av Love Island var det klart for et nytt parbytte i villaen i Argentina.

Det var de tre single damene Sofie Antonsen (20), Elisabeth Lund (19) og Christina Aranja Ophaug-Johansen (25) som var i fare.

Etter at de seks gjenværende mennene hadde valgt hver sin partner, var det Aranja som sto igjen alene. Hun måtte derfor pakke kofferten og reise hjem til Norge.

Selv syntes hun at det var helt greit å reise hjem etter tre uker på Love Island.

– Det er kjipt å forlate den fine gjengen, men jeg kjenner mest på en lettelse akkurat nå. Jeg har følt meg litt til overs der inne, sier hun til TV 2 like etter exiten.

– Jeg vet at jeg har hatt mine muligheter, og jeg hadde det kanskje i kveld også, men for meg er det viktig at det er ekte. Jeg ser ikke noe poeng i å være i et par når det ikke er noe å hente der, legger hun til.

Se video av intervjuet i toppen av saken.

I FARE: Sofie Antonsen, Elisabeth Lund og Christina Aranja Ophaug-Johansen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Ingen følelser

Aranja kom inn som deltaker under Casa Amor, og hun fant tonen med Ali Esmael (28). Ali valgte Aranja som sin partner fremfor Mie Mack Cappelen (22), men han angret raskt og gikk tilbake til Mie.

Etter kun et par dager var flørten mellom Ali og Aranja over, og hun valgte da å bli partner med Victor Barstad (23), selv om hun kun så på ham som en venn.

I løpet av de tre ukene i villaen, fant ikke Aranja den store kjærligheten.

– Jeg har prøvd og feilet, men jeg har ikke funnet tonen med noen på den måten som jeg hadde håpet på, sier hun.

– Det som var mellom meg og Ali var kun en flørt. Det var ingen følelser der. Jeg var interessert i Ali fra starten, men siden da har det ikke vært noen andre, sier hun.

Kresen

Det har ikke vært mangel på tilbud for Aranja inne i Love Island-villaen. Både Victor, Jon André Melhus (23), Marius Helstad (26), Antony Magallanes Fagermo (22) og Sanpreet Singh (27) ga uttrykk for at de var interessert i henne.

Like før Aranja forlot villaen, avviste hun Victor for andre gang.

– Avvisning har aldri vært min sterkeste side, så før Love Island tenkte jeg at jeg må lære meg å være mer tydelig. Jeg har fått god øvelse på det nå, sier hun og ler.

I programmet har Aranja fortalt at drømmemannen må oppfylle tre kriterier: Han må være høy, mørk og eldre enn henne.

– Jeg er veldig kresen, og det vet jeg, men jeg kommer nok ikke til å slutte med det. Da vil jeg heller vente på den rette personen, sier hun.