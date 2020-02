– Ekstra grov og bestialsk kriminalitet

Utdrag fra dom: 49 åring

"Retten finner det bevist at tiltalte forsettlig medvirket til seksuell omgang til samleie ved at respondenten førte en gjenstand inn i barnets kjønnsåpning."

Utdrag fra dom: 57 åring

"Det samlede bevisbildet etterlater, etter lagmannsrettens syn, ikke tvil om at tiltalte.. har instruert og betalt for livestream av seksuelle overgrep som involverer barn."

Hordaland statsadvokatembeter omtaler de to sakene som svært alvorlige, og gjelder et stort antall overgrep mot barn i alderen fra ti måneder til 15 år.

Overgrepene er begått ved at de tiltalte har bestilt, betalt for og i detalj instruert overgrepene fra Norge, og fått dem direkteoverført via internett. De fornærmede barna er fra Filippinene, Romania og Madagaskar, opplyser statsadvokatkontoret.

– Kriminaliteten blir ekstra grov og ekstra bestialsk, fordi man sitter bak en skjerm og kanskje ikke helt tar ikke inn over seg at det er virkelige mennesker, virkelig barn, sier politiadvokat Heltne.

Kjempeomfang

– Sakene går mot utenlandske barn, men de straffbare forholdene er jo begått her i Norge og har jo et kjempeomfang. Det er svært alvorlig og grov kriminalitet mot barn og mot mennesker som er i en svært vanskelig situasjon og som lever under helt andre kår enn her, presiserer Reikrås.

For få år siden hadde ikke politiet kunnskap eller verktøy til å avdekke denne typen kriminalitet. Men i løpet av få år har norsk politi opparbeidet seg enorm kompetanse på feltet.

– Nå eksisterer det en oppdagelsesrisiko som vi jobber for skal bli større og større. Nå har politiet metoder for å avdekke dette, sier Heltne.

PÅ DARK ROOM: I dette rommet ved politihuset i Bergen har 25 personer jobbet med operasjon "Dark Room" i flere måneder. På veggene henger flere kart over de involverte i overgrepsnettverkene, og kontakten mellom dem. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Men det er et kappløp mot kriminelle som stadig tar i bruk mer avanserte metoder for å skjule sine forbrytelser.

Kun seks dommer på verdensbasis

– En trendrapport fra 2013 viste at det kun var seks slike dommer på live-streamingsaker i hele verden. Samme rapport fastslo at over fem hundre tusen mennesker til enhver tid var på jakt etter denne type overgrep, forklarer Hjeltne.

Begge de to tror at politiet vil jobbe stadig mer med denne type saker i fremtiden. Utfordringen er at politiet ikke kan sitte å vente på anmeldelse, fordi dette er ofre som ikke oppsøker norsk politi.

– En må angripe sakene på en annen måte ved blant annet å se på pengeoverføringer til utlandet, en må jobbe aktivt på nettet, og tenke litt nytt, forklarer de to.

De to erkjenner at det har vært hardt arbeid. De har møtt ofre og sett mye. Men det gode team-arbeidet på politihuset, har vært en viktig faktor. I perioder har flere titalls personer jobbet med Dark Room-sakene.

– Det er skremmende å se hvor omfattende denne kriminaliteten er og at det er mye større enn det vi så for oss da vi begynte. Det er skremmende mange som holder på med dette, forteller de to.

Hilde Reikrås tenker tilbake til det som på mange måter utløste Operasjon Dark Room. En sak som tilfeldigvis havnet på hennes bord. Og som hun valgte å grave dypt i.

Én sak åpnet opp

En høstdag i 2015 tropper mor til en 14 år gammel jente fra Bergen opp på politihuset. Hun leverer en anmeldelse etter at datteren har fortalt henne en urovekkende historie.

En mann (24) blir siktet for overgrep mot datteren. Politiet gjorde beslag hos mannen og fant store mengder elektronisk materiale som viste overgrep mot barn. Også en rekke chattelogger viste at han hadde diskutert overgrep med andre på nett.

Dette ble starten på Dark Room som i Vest politidistrikt alene nå har ført til mer enn tjue domfellelser. Foruten de to ferske lagmannsrettsdommene, er det to dommer på ni år, en dom på syv og en rekke dommer på ett til fire år.

OP DARK ROOM: Gunnar Fløystad, leder for påtaleenheten, etterforskningsleder, Hilde Reikrås og påtaleansvarlig Janne Ringset Heltne holdt pressekonferanse i Bergen om politiets aksjon mot pedofile nettverk. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpixt

– Hvordan er det å se tilbake på det som var en ganske tilfeldig start og som utløste Operasjon Dark Room?

– Det er skremmende å se hvor omfattende denne kriminaliteten er og at det er mye større enn det vi så for oss da vi begynte. Det er skremmende mange som holder på med dette, sier Heltne til TV 2.

– Hva har dere lært gjennom arbeidet med Dark Room-sakene?

– Man så i starten av Dark Room at omfanget var enormt, men det er faktisk enda større enn enormt, det er utrolig mye mer. Det er ikke slik at vi blir arbeidsledig med det første, tilføyer Reikerås.

De to ser at fokus på nettovergrep har økt både i samfunnet og innad i politiet og de mener det er svært positivt.

– Det er jo ikke mange år siden vi ikke hadde disse sakene. Man utnytter fattigdom og sårbarhet, mange av ofrene lever jo i slummen. Det er enkelt for en norsk overgriper å få utført overgrep på andre siden av jorden, fastslår de to som er svært fornøyd med at denne type saker nå har større prestisje og prioriteres høyt i politiet.

– Formidable konsekvenser

Gunnar Fløystad som er øverste leder for påtaleenheten i Vest politidistrikt, mener arbeidet som er lagt ned i politidistriktet gjenspeiles i dommene som har falt.

VIKTIG ARBEID: Gunnar Fløystad, leder for påtaleenheten i Vest politidistrikt er fornøyd med de to ferske dommene. Foto: Haakon Eliassen

– Det er en bekreftelse på at arbeidet som har vært utført har vært veldig viktig og at det har gitt veldig gode resultater. Dommene viser alvoret i sakene det viser at det er en oppdagelsesrisiko og konsekvensen er formidable for de som begår den type kriminalitet, sier Fløystad til TV 2.

– Sterkt signal

– Vi er fornøyd, vi er hørt og retten har lagt vekt på det vi har lagt frem, sier statsadvokat Magne Kvamme Sylta til TV 2.

Han sier videre at dommene sender et viktig og sterkt signal til andre som begår nettovergrep og til potensielle overgripere, om at denne type kriminalitet blir avdekket og etterforsket.

Dommene viser også at barn har krav på det samme rettsvern og beskyttelse fra norske overgripere uansett hvor i verden de befinner seg, sier Sylta.

Kollega, statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes sier sakene har vært krevende og de reiser nye bevismessige og rettslige problemstillinger og han utelukker ikke anke til Høyesterett.

Utelukker ikke anke til Høyesterett

Advokat Torbjørn K. Sognefest i advokatfirmaet Elden er forsvarer for begge de to dømte.

– Dommen på 16 år forvaring er det naturlig å vurdere å anke dette til en overordnet domstol, skriver Sognefest i en SMS til TV 2.

Han begrunner dette med at klienten er dømt for menneskehandel samme dag som en annen er frikjent for det tilsvarende av samme domstol. Han sier at klienten også er dømt for et større omfang enn det han har erkjent.

Om dommen som gav 19 år forvaring sier Sognefest at den også blir vurdert anket til Høyesterett. Han peker på at det er begrenset rettspraksis og veiledning knyttet til lovbruk og straffutmåling.

– Videre opplever tiltalte og værer domfelt for et større omfang og type lovbrudd enn det han har gjort, skriver Sognefest som ikke har rukket å lese dommene grundig og derfor ikke har noen ekstra kommentarer.