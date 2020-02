Det er snart 50.000 registrerte Tesla-er på norske veier, ifølge offentlig registreringsstatistikk.

Til tross for kraftig vekst i Norge det siste året, har servicetilbudet til Tesla aldri vært bedre enn det er i dag.

Kombinasjonen av overgang til to skift, utvidede åpningstider, flere ansatte og nye servicesenter har gjort underverker med ventelistene. På det meste var det fire måneders ventetid for en vanlig service i Oslo-området sommeren 2018. Nå er det én til to uker.

16 senter

I 2019 var Tesla Model 3 Norges mest solgte bil – og med den har volumet fått et voldsomt løft. Derfor har det vært nødvendig med betydelige oppgraderinger i servicetilbudet.

Totalt er det nå i underkant av 1.000 ansatte, bare knyttet opp mot service.

– Vi begynner å se resultatet av arbeidet og investeringene vi har gjort de siste årene, sier en fornøyd Even Sandvold Roland.

Tredoblet

Ved inngangen av 2020 er det mer enn tre ganger så mange ansatte på service i Norge, sammenlignet med starten av 2016.

– Tesla har per dags dato 16 servicesentere i drift i Norge, og vi skal åpne flere nye i tiden fremover. Senteret i Haugesund er allerede i drift, en måned før planlagt åpning. Om kort tid åpner vi et servicesenter i Molde, og senteret i Sarpsborg vil åpne i løpet av sommeren. Etterhvert kommer også er vi på plass i Bodø, Tønsberg og Hønefoss, for å nevne noen, fortsetter Sandvold Roland.

Tesla Model 3 har vært en stor suksess i Norge. Men det høye salget setter også krav til et godt utbygd servicenettverk.

Må selge lånebilene

Det siste nye senteret som åpnet ligger på Åsane, utenfor Bergen. Kunder i Bergen får ordinær servicetime på omlag to uker, mot tidligere ventetid på rundt to måneder i samme region.

Med den nye situasjonen, har man rett og slett fått et luksusproblem.

– Kapasiteten vår er så god at vi må selge flere av servicelånebilene våre – vi trenger dem ikke lenger!

Even Sandvold Roland i Tesla Norge gleder seg over at man endelig har fått kontroll på serviceutfordringene.

Bestiller via Appen

I fjor åpnet Tesla også det som er Europas største servicecenter, eller SC på Tesla-språket, på Karihaugen utenfor Oslo. Hele 3.000 kvadratmeter i det som tidligere var Bring sitt logistikksenter.

– Vi gjennomfører stadig forbedringer med utgangspunkt i hva kundene våre ønsker seg. Nytt av fjoråret er selvbetjent booking av servicetimer direkte i Tesla-appen. Flere servicesentere tilbyr også kundene våre utvidede åpningstider og økt fleksibilitet. Satsningen på Mobile Service lar oss i stadig flere tilfeller komme dit kunden er. De fleste synes det er aller best å slippe et verkstedsbesøk når det kan unngås, understreker Sandvold Roland.

Noe klager likevel

På Facebook er det en rekke grupper dedikert for norske Tesla-eiere. Der det fortsatt en del som klager på både service og problemer med bilene. Mest har det naturlig nok vært knyttet til volummodellen Model 3.

– Model 3 har samlet gått veldig bra. Helt problemfritt er det aldri å introdusere en helt ny modell på markedet. Noen tilfeller er vi ikke helt fornøyd med, og de jobber vi med å rydde opp i, lover Sandvold Roland.

Rundt årsskiftet 20/21 kommer også en ny potensiell storselger: Kompakt-SUven Model Y.

