Eks-politikeren har ifølge dommen instruert, bestilt og betalt for overgrep som han har fått direkte overført til sin egen datamaskin.

Totalt har han medvirket til overgrep av rundt 190 barn under 16 år.

Overgrepene har skjedd mellom 2011 og 2016.

Saken er en del av det mye omtalte Dark Room-komplekset, der politiet har etterforsket et voldsomt antall nettovergrep. Det var Bergens Tidende som først omtalte dommen.

Satt i kommunestyre

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta ba i sin prosedyre om 21 års forvaring for den tidligere Ap-politikeren. Retten mente imidlertid 19 års forvaring med en minstetid på 10 år er en riktig straff.

Da mannen ble pågrepet i 2016, satt han i et kommunestyre. Han trakk seg umiddelbart fra alle politiske verv.

Over 190.000 chattemeldinger via Skype og Yahoo Messenger er knyttet til overgrepene som 49-åringen har bestilt.

Nektet straffskyld

Selv har eks-politikeren nektet straffskyld for de mest alvorlige delene av tiltalen.

Han har forklart at han bare helt unntaksvis har sett voldtekter og seksuell omgang med barn, og at han primært har sett det han kaller «show» – et slags skuespill. Retten fester imidlertid ingen lit til hans forklaring.

Blant de fornærmede i saken er et identifisert søskenpar bosatt på Filippinene. Ifølge dommen instruerte 49-åringen de to barnas mor til å forgripe seg på sin syv år gamle datter og sin fire år gamle sønn.

Moren sitter i dag fengslet, mens barna er plassert hos en barnevernsinstitusjon. De er av retten tilkjent henholdsvis 200.000 og 170.000 kroner i oppreisningserstatning.