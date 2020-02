57-åring ventet i tre dager før han oppsøkte legevakta – det kostet ham nesten livet

Da mannen, som var psykisk utviklingshemmet, ble innlagt, hadde det gått minimum en uke uten avføring.

Han ble ifølge Adresseavisen beskrevet som blek, medtatt, med hodepine og magesmerter. Han slet også med pusten.

DØDE: En psykisk utviklingshemmet mann døde etter forstoppelse på St. Olavs Hospital i Trondheim. Foto: NTB Scanpix

Det tok opp mot ti timer før tarmen hans ble tømt, men da var det for sent.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag konkluderte med at sykehusets behandling av ham var uforsvarlig.

16-åring døde

I 2013 døde 16 år gamle Emily Titterington etter å ha holdt seg i åtte uker.

Den britiske tenåringen hadde ifølge BBC fobi mot toaletter, og nektet å gå på do.

Forstoppelsen førte til et stort trykk mot brystbenet hennes, og dette førte til at hun fikk hjertestans i sitt eget hjem i Cornwall.

16-åringens foreldre gikk til sak mot det britiske helsevesenet, ettersom de mente at jenta kunne ha blitt reddet hvis hun fikk den hjelpen hun trengte.

I Cornwalls rådhus fortalte patolog Amanda Jeffery at obduksjonen viste «en krafig utvidelse av tykktarmen» hos avdøde.

– Det er noe jeg aldri har sett maken til. Det var dramatisk, sa hun.

HJERTESTANS: Emily Titterington døde etter å ha holdt seg i åtte uker. Foto: Handout

– Jeg ble sjokkert

Ambulansepersonell besøkte 16-åringen to ganger kvelden hun døde. Da de kom for andre gang, hadde hun kollapset på stuegulvet.

Ambulansearbeideren Lee Taylor fortalte at han reagerte med sjokk da han fant Emily liggende på gulvet.

– Jeg kunne se at magen var veldig utvidet og at de nedre ribbeinene var kraftig skjøvet ut. Jeg ble sjokkert, sa han, og fortalte at han forsøkte å gjenopplive jenta.

I rådhuset påstod barnelege Paul Davis at jenta hadde blitt sviktet av helsevesenet, men understreket at mange hadde forsøkt å hjelpe henne.

– Det er ekstremt sjeldent å dø av forstoppelse, sa han.

Det ble til slutt konkludert med at Emily Titteringtons dødsårsak skyldtes«naturlige årsaker bidratt av psykososiale faktorer».