Moren til avdøde Aleksandar (24): – Han ville leve

Fredag i forrige uke ble Aleksandar «Sasa» Despotovic (24) funnet død i en leilighet i Skien. En 18 år gammel mann ble også funnet i leiligheten, og politiet mistenker at begge to døde av en overdose. Det er det tredje mistenkte overdosedødsfallet på en ung mann i området på kun få uker.

Moren til Aleksandar sier til TV 2 at hun fremdeles ikke kan fatte at sønnen har mistet livet.

– Jeg er i sjokk enda, jeg tror ikke det er ham. Jeg håper at obduksjonen skal gjøres ferdig, også viser det seg at det ikke er ham. Jeg har bare lyst til å sende ham en melding eller ringe ham, sier moren.

Hun forteller at Aleksandar helt fra han var liten gutt var sprudlende og livlig, og at han alltid ga henne klemmer når de traff hverandre.

– Han var en gullgutt. Han var alltid glad.

Kan ikke ha visst hva han tok

Aleksandar Despotovic kom til Norge fra Bosnia med sine foreldre da han var to år gammel. I oppveksten likte han å hjelpe til med fysisk krevende arbeid, blant annet hjalp han ofte faren og onkelen med gårdsarbeid når de var på besøk tilbake i Bosnia.

MÅNEDENS ANSATT: Aleksandar, her fra da han jobbet i London og ble kåret til månedens ansatte. Foto: Privat

I voksen alder reiste han til London der han startet en ny karrière, før han kom hjem til Norge igjen i fjor.

Selv om Aleksandar var livsglad, var moren klar over at han noen ganger ruset seg, men hun mener at han ikke var typen til å bruke store mengder tunge rusmidler.

– Jeg vet at han tok noe. Foreldre vet om du tar ting, enten du sier det eller ikke. Men at han skulle ta noe som er dødelig... Om han visste at det han tok var sånn, hadde han ikke tatt det. For han ville leve, sier moren.

MINNESMERKE: Hjemme i leiligheten har familien laget et minnebord der venner og kjente har tent lys og lagt ned blomster. Foto: Mathias Ogre

Livsfarlig dødsdop i omløp blant unge

Politiet forteller at de vet at et livsfarlig rusmiddel finnes på Grenland.

– Vi har fått bekreftet det via urinprøver som ungdommer har avgitt. De har gitt utslag på fentanyl, sier leder for Forebyggende seksjon på Grenland politistasjon, Tor-Ragnar Steffensen.

Fentanyl er et svært kraftig opioid, som kan være opptil 100 ganger kraftigere enn heroin eller morfin. Stoffet tar årlig liv av titusenvis av mennesker i USA, og ses på som en av hovedårsakene til opioidkrisen i landet.

DOP: Bildet deles blant unge på Grenland. Det skal vise et livsfarlig stoff. Foto: Skjermdump

Det brukes på sykehus i Norge blant annet som sterkt smertestillende, men har også funnet veien ut på det illegale markedet. Ekstremt små mengder fentanyl er nok til å drepe et menneske.

Politiet frykter nå at det sirkulerer i ungdomsmiljøet i Skien og på Grenland.

– Det er skummelt. Det er et farlig stoff, sier Steffensen.