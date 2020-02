Popstjernen Britney Spears (38) har blitt sendt til sykehus med skade i foten.

Kjæresten, Sam Asghari (26), delte et innlegg på sin Instagram tirsdag kveld, hvor han skriver at verdensstjernen har fått et brudd i foten etter å ha danset.

«Når du brekker noe har det en tendens til å leges, så det blir sterkere, spesielt når du er jenta mi. Min løvinne brøt metatarbenet sitt da hun gjorde det hun elsket, som er å danse», skriver han i innlegget.

Metatarben er de små benene i midten på fotbladet. Det kommer ikke frem i innlegget hvor mange av metatarbenene det skal være snakk om.

Gipset fot

Asgharis innlegg består av flere bilder og en video av superstjernen med gips på foten.

I videoen ser man Asgharis hånd skrive ordet «Stronger» på den gipsede foten, et ord som gjerne forbindes med en av de mest kjente hitlåtene til artisten.

«Ønsker henne den beste bedringen, slik at hun kan hoppe, løpe og danse rumpa av seg», fortsetter han i innlegget.

Møttes på innspilling

Det var i juli 2017 det ble kjent at popstjernen hadde funnet kjærligheten med den 12 år yngre modellen Asghari.

Paret møttes under musikkvideinnpilling av låta «Slumber Party», som popstjernen har sammen med artisten Tinashe.

Spears har sønnene Sean Preston (15) og Jayden James (14) fra sitt tidligere ekteskap med Kevin Federline (41).