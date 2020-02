Raser mot mensmoms – slik vil de bruke pengene

SAMARBEID: Camilla Strandskog vil fortsette å følge opp kvinnehelsestrategien, gjerne sammen med sanitetskvinnene. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Men jeg er helt enig med sanitetskvinnene – vi må jobbe videre for å få mer forskning på kvinners helse, poengterer hun.

Lufter samarbeid

Strandskog peker på at det stadig utlyses midler til forskning via forskningsråd og helseforetak. Likevel sier hun det er for lite, og at det på sikt bør økes, også på kvinnehelse.

Ifølge Strandskog vil Høyre på Stortinget fortsette å jobbe for at regjeringen følger opp kvinnehelsestrategien de lanserte for omtrent et år siden, og hun er ikke fjern for å gjøre det sammen med sanitetskvinnene.

– De peker på et viktig problem, nettopp at det forskes for lite på kvinnehelse i Norge i dag, sier hun.