– Det er en stor dag for både NRK og TV 2, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

Det er NRK som i dag har skiskytterrettighetene fram til vinteren 2021/22.

– Vi er glade for at vi sammen har klart å sikre skiskyting på frie og åpne kanaler for publikum i Norge. Slik rettighetsmarkedet har utviklet seg, er det krevende for en allmennkringkaster som NRK å kjøpe de største rettighetene alene. Denne avtalen gir oss fortsatt en sterk posisjon på vintersport i ti år framover, sier Thor Gjermund Eriksen.

– Skiskyting er en svært attraktiv TV-idrett, så vi ser virkelig frem til å vise dette på våre plattformer i årene som kommer. At våre to allmennkringkastere sammen sikrer seg denne rettigheten, er utelukkende positivt for norske TV-seere, sier administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.

Olle Dahlin, president i IBU (Det internasjonale skiskytterforbundet), understreker at det viktigste for IBU er et langsiktig samarbeid med mediehus som vil utvikle skiskyting, og som kan formidle dette til et stort publikum.

– NRK har gjennom 20 år gjort nettopp dette. Vi har stor tro på at NRK og TV 2 sammen vil gjøre produktet enda sterkere, sier Dahlin.

– Det aller viktigste nå har vært å få signert denne langsiktige avtalen, fordelingen vil vi komme tilbake til. Vi har gode erfaringer fra vårt samarbeid om EM og VM i fotball, og vi har store ambisjoner om å løfte skiskyting ytterligere på alle plattformer til beste for publikum, avslutter kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

Dette er innholdet i rettighetspakken: