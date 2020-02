Regjeringen ber arbeidsgivere slutte å basere seg på billig arbeidskraft fra Øst-Europa og heller jobbe for å holde på de ansatte og satse på automatisering, skriver BBC.

Systemet skal gi poeng for engelskkunnskaper, bekreftet arbeidsavtale og lønn over et visst nivå. Doktorgrader og kvalifikasjoner det er mangel på, gir også poeng.

– Vi skal ha de smarteste og beste, sier innenriksminister Priti Patel.

Labour advarer mot «et fiendtlig miljø» og utfordringer med å tiltrekke seg arbeidskraft.