– Jeg spiser brød til frokost og lunsj, og gjerne også til middag, så det blir vel en ti skiver daglig, forteller Niels-Peter Bie.

21-åringen bor sammen med kameraten Felix Sturk Fornebo, som vet hva han ser etter i et grovbrød.

– Det skal være luftig, skorpen skal være knasende, og så skal det være litt korn på, sier han.

Sammen med en gruppe eksperter skal kameratene hjelpe Matkontrollen med å finne ut hvilket butikkjøpte grovbrød som smaker best.

Smakstesten gjennomføres som en blindtest for ekspertpanelet, mens guttene vet hvilke brød de smaker seg gjennom. Kollektivet skal dessuten smake på brødet to dager på rad, for å kunne bedømme både smak og holdbarhet.

Bestselgere pluss en joker

Brødene som er valgt ut i testen er de mest solgte grovbrødene fra Rema 1000, Kiwi, Coop og Meny, blant dem to butikkstekte brød fra Meny og Coop Mega. I tillegg har vi med en joker, nemlig speltbrødet til Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand.

Totalt testes ti brød, og alle brødene har tre eller fire av fire kakestykker på grovhetsskalaen.

ELSKER BRØDMAT: Felix Sturk Fornebo og Niels-Peter Bie har smakt seg gjennom 10 brød og funnet sin favoritt.

Hvilket brød er sunnest? Ernæringsekspert Ida Marie Pedersen har kikket på næringsinnholdet. Norsk Fjellbrød, Julius-brødet, Kystbrødet og Superbrødet har lavest med fiber og fullkorn og de scorer også dårligst på grovhetsprosenten.

Grovt og Godt Havre, Jacob’s 100% Speltbrød, Hverdagsgrovt og Superhelt Grovbrød er litt bedre alternativer. Grovhetsprosenten ligger her mellom 76% og 81%.

Coop Grovt med Linfrø er 100% grovt og tar en god 2. plass, mens Funkygine Fiberbrød er det beste valget ifølge vår ernæringsekspert. Brødet er 93% grovt og er i tillegg nøkkelhullsmerket.

Stor prisforskjell

Prisen varierer fra 16,90 til 43,90.

– Selvfølgelig er smak viktig, men brødet kan ikke koste flesk, mener Sturk Fornebo.

Pris er viktig, men klarer ekspertpanelet å smake forskjell på et billig og et dyrt brød? Forfatter Ina-Janine Johnsen og elever ved Restaurant og Matfag, Sander Borthen og Dana Kerimova, mener mange av brødene smaker likt, og at de er litt kjedelige.

Billig = bra

Hos ekspertene er det testens billigste brød til 16,90 kroner, Hverdagsgrovt, som stikker av med andreplassen.

– Det var et veldig godt brød, og overraskende at det var det rimeligste brødet i testen, sier ekspertpanelet.

Hos brødkollektivet er det testens nest billigste, Norsk Fjellbrød til 24,90 kroner, som går helt til topps.

– Det var et godt brød, og det holdt seg veldig godt, sier Sturk Fornebo.

Luksus i toppen

Det er testens dyreste brød, Speltbrød 100% Jacobs Utvalgte, som stikker av med seieren hos ekspertene.

– Det som appellerte til meg var at det skilte seg ut. Det er et brød som kan brukes som tilbehør til supper og salater, forteller Johnsen.

Hos folkepanelet kaprer Jacobs Speltbrød sølvplassen og er dermed sammenlagt testens store vinner.

– Det er et brød jeg kan spise med bare smør på, avslutter Borthen.

Resultat folkepanelet: Norsk Fjellbrød, kr. 24,90 Terningkast 5

Speltbrød Jacobs Utvalgte, kr. 43,90 Terningkast 5

Coop Superbrød, kr. 31,50 Terningkast 4

Coop Grovt Linfrø, kr. 41,50 Terningkast 4

Superhelt Grovbrød, kr. 26,00 Terningkast 4

Julius Favorittbrød, kr. 27,90 Terningkast 4

Hverdagsgrovt, kr. 16,90

Terningkast 4

Funkygine Fiberbrød, kr. 34,90 Terningkast 3

Grovt og Godt Havre, kr. 34,00 Terningkast 3

Coop Kystbrød, kr. 32,90 Terningkast 3