43-åringen fra Bodø fikk nylig jobb etter å ha gått arbeidsledig i cirka ett år. I forrige uke startet Danielsen i en ny jobb i Bodø sentrum.

Da han skulle si opp sin avtale med NAV, var han mildt sagt i et godt humør. Da bestemte han seg for å sende en melding til lokalkontoret på Fauske og fortelle at deres forhold var kommet til veis ende.

«Hei. Jeg har i lengre tid følt at vi har vokst fra hverandre, alt har blitt kjedelig rutine og følelsesløst", innleder Danielsen.

«Vi snakker jo nesten aldri med hverandre lengre! Jeg har derfor tatt en avgjørelse om å forlate deg til fordel for en fast jobb. Håper vi fortsatt kan være venner. PS: det er ikke deg det er noe galt med, er meg. Din venn, Kristian», skrev Danielsen.

Kristian Danielsen (43). Foto: privat

Det var Bodø By som omtalte saken først.

Fin avslutning på forholdet

Til TV 2 forteller Danielsen at NAV hadde vært grei mot han gjennom forholdet, og at han ønsket å være grei tilbake.

– Kanskje hun kunne få et smil på slutten av forholdet, sier han og ler.

43-åringen hadde et håp om å få en artig respons.

– Men jeg hadde ikke forventet det. At de skulle svare med et slikt dikt forventet jeg ikke i det hele tatt, sier han.

Dikt

Lokalkontoret til NAV på Fauske svarte følgende:

«Hei, Selv om dette kom brått på, skal vi selvsagt la deg gå,

For det er jo lett å forstå, at å ta jobben du må,

Lykke til videre på din vei,

Der ser du; det pleier å ordne seg,

Og skulle veien igjen bli ugrei,

Så vil vi alltid være her for deg».

Overveldene

Danielsen ble overveldet over responsen han har fått i etterkant av samtalen med NAV. Han la ut samtalen på sin private Facebook-konto, og tilbakemeldingene har ikke latt vente på seg.

– Det er overveldende. Både det at man har fått seg jobb, men også at man har spredd litt glede. Når livet går i oppoverbakke er det alltid ekstra stas å spre litt glede, forteller han til TV 2.

Samtalen hylles av direktøren

Cathrine Stavnes er direktør hos NAV Nordland. Hun hyller samtalen mellom Danielsen og NAV.

– Det er alltid en veldig hyggelig beskjed å få for oss i NAV at noen har fått seg fast jobb, og her er det jo sagt fra på en veldig god og humoristisk måte til oss. Dette bidrar til arbeidslykke hos oss i NAV, sier hun til Bodø By.

– Svaret fra NAV Fauske vil jeg si er eksemplarisk; vi ønsker lykke til videre, vi får frem at vi alltid vil være der om han skulle trenge oss igjen, og vi svarer på rim. Perfekt!