BMWs bestselger, 3-serie, kom som ladbar hybrid for første gang i 2015. Den fikk navnet 330e og var kun tilgjengelig som sedan.



I fjor ble den nye generasjonen 3-serie lansert og naturlig nok kom også da en ny 330e Sedan.

Men denne gangen utvides den ladbare porteføljen med BMW 330e xDrive Sedan, BMW 330e Touring og BMW 330e xDrive Touring.



Dette er første gang BMW lanserer en ladbar hybrid i et stasjonsvognkarosseri – og tilbyr xDrive firehjulsdrift på ladbare modeller i 3-serien.

Effektiv og sportslig

Felles for alle variantene er motoriseringen. Under panseret sitter en to-liters firesylindret TwinPower turbo bensinmotor som yter 184 hk. Den er koblet sammen med en elektrisk motor som jevnt yter 83 kW/113 hk. Samlet effekt på de to motorene er 252 hk, med et dreiemoment på 420 Nm.

Med den nye standardfunksjonen XtraBoost, hvor det lagres ekstra energi i høyspenningsbatteriet på 12 kWt, kan effekten økes med ytterligere 30 kW/40 hk for kortere perioder.



XtraBoost-funksjonen aktiveres når bilen settes i Sport-modus og kan brukes helt frem til minimumsnivået på batteriet er nådd. XtraBoost aktiveres også ved kickdown (full akselerasjon).

Dette blir SUV for de som vil snobbe ned

Den nye ladbare hybriden fra BMW kommer som både sedan og stasjonsvogn.

Firehjulsdrift og tilhengerfeste

BMW 330e xDrive Touring og BMW 330e xDrive Sedan har BMWs velkjente firehjulsdriftsystem, med permanent kraftoverføring mellom akslene, uavhengig om bilen kjøres helt elektrisk eller på bensinmotoren. Modellene med xDrive firehjulsdrift har forøvrig samme bagasjeromsvolum som de andre modellene. Det betyr 410 liter for stasjonsvognen og 375 liter for sedanen.

Modellen BMW 330e Sedan tilbys allerede med tilhengerfeste. Med lanseringen av de tre nye ladbare hybridene i 3-serie-familien endres de tekniske egenskapene.



Fra sommeren 2020 vil alle de ladbare variantene av BMW 3-serie kunne leveres med tilhengerfeste med en kapasitet på 1.500 kg.

Enorm interesse for Volvos første elbil – fire til er på vei

Priser: BMW 330e Touring: Fra kr. 474.300

BMW 330e xDrive Touring: Fra kr. 496.000

BMW 330e xDrive Sedan: Fra kr. 474.300

– Vi har et av markedets største utvalg av ladbare hybrider. Med lanseringen av nye BMW 330e xDrive Touring kan vi tilby et skikkelig Kinderegg; en ladbar stasjonsvogn med solid elektrisk rekkevidde, firehjulsdrift og tilhengerfeste, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, Marius Tegneby.

Ladetid



Høyspenningsbatteriet (12 kWh brutto, 10,8 kWh netto) lades fra 0-80 prosent på 2,6 timer i en ladestasjon med 3,7 KW-kapasitet. Fra 0-100 prosent er ladetiden 3,7 timer med samme effekt. Gjennom en vanlig 220 V stikkontakt (nødlading), er ladetiden 4,3 timer til 80 prosent og 5,9 timer til 100 proesnt.

De tre nye ladbare hybridene i 3-serie familien lanseres til sommeren. Norske forhandlere vil åpne for bestilling mot slutten av mai.

Les også: Elektrisk eller diesel? Det er det store spørsmålet

Video: Hør mer hva BMW tenker om framtiden her