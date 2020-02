Lege hudfletter ny «tvangslov»

Kommuneoverlegen i Rauma kommer med en innrømmelse.

– Det er godt mulig jeg kunne gjort mer for å hjelpe disse naboene hvis vi hadde hatt mer fokus på dem. Men i forhold til eksisterende lovverk så har ikke vi mulighet til å gå ut over de rammene som lovverket gir når det gjelder bruk av tvang, sier kommuneoverlege Jon Sverre Aursand i Rauma.

Ifølge Innerdal vil denne styrkingen av rettighetene til psykisk syke pasienter få store konsekvenser.

– Den nye loven vil heve terskelen for tvang. Det vil føre til at pasienter som selv er i tvil om å forstå behandlingsbehovet i større grad vil takke nei og reservere seg mot den type behandling. Det vil resultere at de i perioder vil værer sykere enn de var før, mener Innerdal.

Svingdørspasienter

Han er svært bekymret for utviklingen når det gjelder selvbestemmelsesrett.

– Det med selvbestemmelsesrett er kjempeviktig, og pasienter skal i så stor grad som mulig få velge behandling selv. Men det er likevel sånn at man kan bli så syk – enten psykisk eller fysisk – at man selv ikke evner å se et behandlingsbehov. Da vil man kunne komme i situasjoner at regelverket har lagt tersklen for høyt for å kunne gi behandling mot pasientens vilje, sier kommuneoverlege Cato Innerdal.

Lovverket ble strammet i 2017 hvor det kom krav om at pasienten måtte fratas samtykkekompetanse for å bli behandlet med tvang i psykisk helsevern.

– Det har resultert i høyere terskelen for å behandle alvorlig sjuke pasienter med tvang. Resultatet er at flere da ikke får den behandlingen de tidligere fikk og vi har flere eksempel på at det blir mer svingdørspasienter hvor de må bli ekstra sjuk før de kan gis behandling, sier Innerdal.

Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand i Rauma er også svært kritisk til lovforslaget.

OPPGITT: Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand i Rauma kommune. Foto: Arne Rovick

– De som har laget dette lovforslaget synes å ha liten kontakt med hvordan folk opplever livene sine rundt om i landet med tanke på at folk trenger hjelp som man ikke vil få.

Ressurskrevende

Aursand mener lovmakerne ikke har tatt inn over seg konsekvensene av det de har foreslått.

– Ved å innføre denne loven vil det medføre et betydelig behov for ekstra ressurser både innenfor sjukehus og i primærhelsetjenesten, sier Aursand til TV 2.

Uten å kjenne nærmere til plageånden som fremstår som et mareritt for naboene i Rauma-bygda, ser kommuneoverlege Innerdal at denne typer pasienter får ytterligere fritt spillerom hvis tvangsbegrensningsloven blir vedtatt.

– De vil utgjøre en økt belasting for sine nærmeste pårørende, naboer, ikke minst samfunnet forøvrig. Vi vet jo at politiet bruker mye ressurser på oppfølging av disse personene, sier Cato Innerdal til TV 2.