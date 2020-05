Sidespeilene er kjekke å ha. Det er ingen tvil om at det er greit å kunne følge med på hva som skjer i trafikkbildet. Også på sidene og bak bilen.

Derfor har de vært der. I mange, mange år. Men de har også voldt bekymring. Kanskje særlig blant designere. Disse "kladdene" lengst foran på fordørene har jo ikke alltid vært noen estetiske fulltreffere.

Det har gitt seg noen litt merkelige utslag opp gjennom historien. Mercedes valgte for noen år siden å bruke forskjellige sidespeil på høyre og venstre side. Visstnok i kampen mot luftmotstanden. Volvo viste en ny modell helt uten sidespeil på reklamebildene på 60-tallet. Noen produsenter valgte å bruke speil bare på ene siden – bare for å nevne noe.

De siste årene har speilene blitt mer og mer avanserte. Men blant annet innebygget blinklys, elektrisk justering, automatisk avblending og elektrisk oppvarming. Om man kommer i skade for å ødelegge et slikt speil, letter man fort bankkontoen for en månedslønn eller to ...

Eksempel på kameraspeil på Audi. Speilbildet vises på et skjem øverst på døra.

Digitale speil er på vei

Nå ser det ut som at designernes våte drøm, om å kunne droppe sidespeilene, snart kan gå i oppfyllelse. Selvfølgelig i miljøets tegn, som mye annet på bilfronten om dagen.

Det handler om aerodynamikk. De tradisjonelle sidespeilene skaper jo både luftmotstand, turbulens i luftstrømmen og vindstøy.

Dette gir igjen økt energiforbruk. Enten det er snakk om noen ekstra drivstoffdråper, eller strømforbruk på en elbil.

Kameraspeil, eller digitale sidespeil, har vi sett på konseptbiler i en årrekke allerede. Nå er de i ferd med å gjøre sitt inntog for alvor. I USA er de fortsatt ikke lovlige, men her i Europa er det ventet at de vil komme for fullt de neste årene.

Dette er Hondas variant. Dette "speilet" blir standard på nye Honda e

Har vært testet ut siden 60-tallet

Audi har allerede lansert digitale speil som tilvalg i elbilen e-tron og kommende Honda e har de små kameraspeilene som standard. Flere kommer garantert etter.

Disse digitale speilene er naturlig nok mindre enn de tradisjonelle. Speilbildet ser man på en skjerm inne i bilen. Vår noe beskjedne erfaring med dette så langt, er at dette kan føles noe uvant, men det er trolig noe vi fort vil venne oss til.

Dette åpner også opp for bruk av ny teknologi. Bilfabrikantene kan nå utvikle spesiell programvare for kameraspeilene som tilpasser dem til forskjellige forhold, noe som ikke er mulig med de tradisjonelle speilene.

Forsøk med kamerabaserte speil har foregått helt siden 60-tallet. Nå først har teknologien blitt god nok og billig nok til at dette er økonomisk forsvarlig. Antagelig godt hjulpet av redusert energibruk og dermed miljøvennlighet.

