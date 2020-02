Tirsdag ble det kjent at den tradisjonsrike verdenscupsprinten i Drammen ikke kan arrangeres i sentrumsgatene slik den pleier. Datoen er 4. mars. Påfølgende helg forflytter verdens beste langrennsløpere og hoppere seg til Holmenkollen. Heller ikke der er det snø i overflod.

Værmeldingene for perioden som kommer gir heller ingen voldsom grunn til optimisme.

Arrangørene i Holmenkollen Skifestival er klare på at vinteren har vært av det utfordrende slaget, men føler seg samtidig trygge på at rennene skal kunne gjennomføres som oppsatt. Lagret snø, som skal kjøres ut i løypene i tiden som kommer, bidrar til det.

Sikkert med lengden

– Det viktigste budskapet fra oss er at det blir langrenn og hopprenn, sier kommunikasjonssjef Ola Tangen til NTB.

Samtidig hefter det noe usikkerhet rundt hvor lang trasé man vil kunne ha klar til tremila og femmila.

– Per nå er løypa på fem kilometer, men det er for tidlig å si hvor lang den blir. Vi jobber med å få den lenger, sier Tangen.

Kommunikasjonssjefen velger også å se på værmeldingen med en viss optimisme.

– Det er meldt flere kuldedøgn, så her produseres det snø om nettene og så fort vi har de forholdene vi trenger til å gjøre det, sier han.

Femmila søndag

Med til historien hører det også at Holmenkollen sist helg var arena for norgescup for junior. Der var mer enn 1000 deltakere på start.

Den tradisjonsrike verdenscuphelgen med konkurranser i nordiske grener innledes med hoppkvalifisering for menn fredag 6. mars. Det er også første renn i Raw Air-turneringen, der også kvalifiseringshoppene teller i sammendraget.

Lørdag er det laghopp for menn og hoppkvalifisering for kvinner, samt tremil for Therese Johaug og resten av den kvinnelige langrennseliten.

Søndag er det hopprenn for begge kjønn og den tradisjonsrike femmila i langrenn.