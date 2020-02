USAs justisminister vurderer å trekke seg etter Trumps tvitring

Det skal Barr ha fortalt nære medarbeidere, opplyser kilder til nyhetsbyrået AP.

Det har vært stor oppmerksomhet rundt Barr i det siste etter at han gikk ut å kritiserte presidentens sporadiske tvitring.

Det var Washington Post som først skrev om at Barr vurderer å rekke seg.

Har rast på twitter

Den siste tiden har Donald Trump rast på twitter rundt saken mot sin venn Roger Stone. Han var blant annet delaktig i Trumps valgkamp, og de to har samarbeidet om flere prosjekter fra så tidlig som 1995.

Trump har uttalt at påtalemyndighetene har gått amok i saken. Han har også tvitret sin mening om hvilken straff som burde gis i saken. Dommen i saken faller denne uken.

I etterkant av meldingene fra Trump revurderte justisdepartementet straffeutmålingen, noe som førte til beskyldninger mot Trump om at han hadde blandet seg inn i saken.

Justisminister William Barr sa i et intervju at Trump bør unngå å tvitre om departementets undersøkelser.

Vurderer å trekke seg

Donald Trump kalte William Barr tirsdag en mann med utrolig integritet, men presidenten insisterte på at han har retten til å involvere seg i justisdepartementets saker.

– Jeg er tillatt å være fullt og helt involvert. Jeg er faktisk landets øverste politimann. Jeg har likevel ikke valgt å involvere meg, sa Trump.

Natt til onsdag skriver flere amerikanske medier at William Barr nå vurderer å trekke seg. Det på grunnlag av at Trump har blandet seg inn i justisdepartementets foreliggende.

I et intervju med ABC News sa riksadvokaten forrige uke at Trump sine twittermeldinger gjør det umulig for han å gjøre jobben sin.

Kontroversiell kunngjøring tirsdag

Å tvitre om saken til Roger Stone er ikke det eneste Trump har foretatt seg den siste tiden.

Tirsdag kunngjorde Trump at han har omgjort straffen til den tidligere guvernøren i Illinois, Rod Blagojevich som er anklaget for å ha forsøkt å selge sitt sete ved det amerikanske senatet.

Blagojevich har sittet fengslet i åtte av 14 år etter at han ble dømt for korrupsjon.

I 2018 ba Blagojevich offisielt Donald Trump om å redusere straffen han hadde fått.

I fjor uttalte president Trump at han ønsket å redusere straffen hans, og sa at den tidligere guvernøren hadde blitt behandlet “utrolig urettferdig”. Noe han også bekreftet på twitter senere og skrev at Det Hvite Hus så på muligheten for en straffereduksjon for Blagojevich.

– Han har sonet åtte år i fengsel, noe som er en god stund. Han virker som en veldig grei fyr uten at jeg kjenner ham personlig, sa Trump til pressen tirsdag.