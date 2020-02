Faktisk.no: Nei, han gjestet aldri «God Morgen Norge»

FEIL: Ifølge artikkelen var «Erik Gullberg» på besøk hos God Morgen Norge fredag den 7. februar. Det var han ikke. Foto: TV 2

I en falsk VG-artikkel ble det hevdet det at 28 år gamle «Erik Gullberg» gikk fra arbeidsledig til millionær ved hjelp av kryptovaluta-handel, og at han gjestet «God Morgen Norge» for å snakke om dette. Det stemmer ikke.