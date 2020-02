Atletico Madrid-Liverpool 1-0

Liverpool måtte tusle målløse av banen i 0-1 tapet for Atletico Madrid. Uvanlig kost for de røde, men langt fra ukjent farvann i Champions League. Nå må de slå tilbake på Anfield, noe de gjorde med bravur senest forrige sesong med den enorme opphentingen mot Barcelona i semifinalen.

Liverpools Andy Robertson er ikke redd for situasjonen de har havnet i:

– Vi kunne jo ikke fått en verre start. Men når det er sagt, er vi bare halvveis, forteller venstrebacken i møtet med pressen etter kampslutt i Madrid.

– Nå er vi underdogs, men vi har vist før hvor farlige vi kan være da. Vi vet at vi kan gjøre det igjen, sier Robertson.

Anfields magi

Opp igjennom årene har det vært mange "Famous European Nights" på Anfield, men nå trenger Liverpool fansen mer enn noen gang, mener venstrebacken.

– Vi må høre de bedre enn noen gang, de må synge og heie så høyt de aldri har gjort før.

Robertson får støtte av lagkompis Alisson Becker:

– Å spille under flomlysene på Anfield er alltid spesielt. Så vi gleder oss til den kampen. Etter denne matchen kjenner vi Atletico bedre, vi vet hvordan det er å spille mot de. Det ble vanskelig for oss å spille på den måten vi ønsker, vi fant ikke rommene. Vi må jobbe bedre i neste kamp. Men jeg stoler på kraften i Anfield, og kraften i laget, sier Liverpools keeper, før han sender ballen over til Robertson igjen:

– Klarer vi å skape den atmosfæren, får kanskje gutta den boosten de trenger for at vi skal ta oss videre. Fans har mye å si, jeg synes Atelticos fans hadde en effekt på det som skjedde og noen avgjørelser i kveld, men det kan våre fans ha også. Dette er ikke over.

Andre åttedelsfinale i Champions League mellom Liverpool og Atletico spilles på Anfield, onsdag 11. mars.