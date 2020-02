Hendelsen fant sted utenfor et supermarked i Cardiff den 5. februar. Politiet har i etterkant offentliggjort en overvåkningsvideo som fanget opp hendelsen.

I videoen ser man den eldre mannen stoppe bilen og gå ut for å ta ut penger i minibanken. Plutselig dukker det opp en maskert tyv som prøver å true til seg penger fra den eldre mannen, men han er ikke beredt på å gi seg uten kamp.

Pensjonisten får på få sekunder opp armene og bokser til den maskerte tyven. Mannen hopper sjokkert unna, og det er tydelig at han ikke hadde forutsett å møte noe motstand.

Det hele ender med at ransforsøket renner ut i sanden, og raneren løper fra stedet uten så mye som en krone.

Politikonstabel Stephen Mayne sier til Sky News at offeret viste stort mot, men at han ble litt sjokkert over ransforsøket.