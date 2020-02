Lagkameratene hyller Haaland: – Han er litt gal

Erling Braut Haaland (19) kunne nok ikke drømt om en bedre Champions League-start for sin nye klubb.

Tirsdag kveld senket jærbuen Paris Saint-Germain på egenhånd da Dortmund vant 2-1 i første åttedelsfinale.

– Jeg koser meg, sa en ordknapp Haaland til TV 2 etter maktdemonstrasjonen mot den franske giganten.

– Ikke lenger et talent

Nå roses Jærbuen opp i skyene av sine nye lagkamerater.

– Vi visste fra første dag at han er en god spiller og et stort talent, men han er nok ikke lenger et talent, men allerede en god spiller. Han jobber godt, er veldig fokusert vil score mye mål. Han er et bra tilskudd til laget, sier lagkamerat Mats Hummels om 19-åringen til TV 2.

Også Dortmunds midtbaneduo Emre Can og Axel Witsel skryter av Haalands ferdigheter og væremåte.

– Han er en god fotballspiller som scorer mange mål, men han er også en bra fyr. Han er litt gal og morsom. Forhåpentligvis fortsetter han slik ha gjør nå, sier Emre Can i et intervju etter gårsdagens kamp.

– Han er en målscorer. Han er 19 år og et stort talent. Han kommer til å bli en fremtidig sensasjon. Han har et enormt forbedringspotensial og vi håper at vi kan holde på ham så lenge som mulig fordi det er tydelig at han kommer til å bli fantastisk, sier Witsel til RMC ifølge GFFN.

Trener Lucien Favre var naturligvis strålende fornøyd med sin nye norske juvel, men sveitseren roset ikke bare Haaland for to scoringer.

– Haaland forsvarte seg bra i laget, det har også hjulpet oss. Med ham på banen kan vi slå ballen langt eller få ham til å holde på den. På det andre målet var den en strålende pasning fra Reyna, og Haalnd beveget seg bra for å motta ballen, sier Favre ifølge Uefa.com.

Trenerkollega Thomas Tuchel mener at PSG stort sett forsvarte seg bra mot Haaland, selv om det ble to baklengsmål.

– Han er veldig til stede fysisk, han er rask og dras alltid mot målet. Jeg mener at vi forsvarte oss bra mot ham mesteparten av tiden, sier Tuchel.



Roses i Tyskland

Storavisen Bild i Tyskland hyllet 19-åringen opp i skyene etter gårsdagens kamp.

De skrev blant annet: «Glem Neymar, glem Mbappé! Giganten heter Erling Braut Haaland».

TV 2s eksperter er i ferd med å gå tom for superlativer.

– Han kan jo ikke tro på det han er med på å oppleve selv, sier Jesper Mathisen i TV 2s Champions League-studio.

– Han fortsetter å ta nye steg. En ting er at han scorer mange mål, men han har tatt enorme steg i banespillet siden han kom til Østerrike og Tyskland.