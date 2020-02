Utrykningspolitiet gjennomførte nylig laserkontroll ved Fenstad barneskole på Nes på Romerike.

Naboer i området hadde en periode klaget på at mange kjørte for fort og det var trafikkfarlig kjøring ved skolen.

Oppgitt politibetjent

Politiet gjennomførte dermed kontroll etter ønske fra lokalbefolkningen, for å minne om hvor viktig det er å holde fartsgrensen og å kjøre forsiktig for å sikre trygg skolevei for barna.

Politibetjenten som holdt laserkontrollen ble derfor noe oppgitt da han fikk beskjed om at noen sto lenger nede i veien med et skilt for å varsle om kontrollen.

– Vær så snill å ikke varsle om kontroller. Du kan potensielt hjelpe sjåfører til å opprettholde trafikkfarlig kjøring, skriver politiet på Romerike på sin Facebok-side etter hendelsen.

Politiets Facebook-post skapte sterke reaksjoner. En kvinne skriver blant annet:

– Ikke bare hjelpe noen til å opprettholde livsfarlig kjøring, men rett og slett hjelpe noen til å bli en drapsmann...

Reagerer sterkt

Distriktsleder for UP i Øst politidistrikt, Kai Voldengen, reagerer sterkt når han får høre om episoden.

– Vi kan for eksempel være ute og se etter en ruset fører. Det er helt misforstått å varsle om en trafikkontroll, og det kan i verste fall føre til at vi ikke får tatt denne rusende føreren, sier Voldengen til Romerikes Blad som først omtalte saken.

– Folk må tenke seg om! Det er jo ikke sånn vi vil ha det, fortsetter han.

Men Voldengen sier at det heldigvis ikke skjer ofte at noen står med skilt for å varsle om kontroller.

– Det går mer i blinking med lys, men meldingen blir den samme. Det er rett og slett en misforstått handling av den som har gjort det. Det kan ha vært en ruset fører, eller en som kommer altfor fort, som vi gjerne skulle ha tatt en prat med, sier han til RB.