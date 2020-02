Den 71 år gamle vokalisten, best kjent som frontfigur i Black Sabbath, opplyser i en kunngjøring at turneen blir avlyst for at han skal kunne komme til hektene igjen etter ulike helseproblemer det siste året.

Osbourne opplyste i januar at han hadde Parkinson, men medga senere at han fikk diagnosen for flere år siden.

Avlyser konserter

Det var i et intervju med «Good morning America» at rockeren avslørte at han er rammet av Parkinson.

– Jeg håper bare at fansen min blir værende, og at de er der for meg, sier han i intervjuet.

21. februar kommer Ozzy Osbourne med ny plate, kalt «Ordinary Man,» men ytterligere konserter blir det foreløpig ikke snakk om.

I april reiser artisten til Sveits for å få behandling for sykdommen.

– Uheldigvis klarer jeg ikke å få reist til Sveits for behandling før i april, og behandlingen tar seks til åtte uker, uttaler 71-åringen.

Managerkona Sharon Osbourne sier at de har fått alle de svarene som er mulige å få i USA, og at de nå prøver å få hjelp i Sveits hos en professor som jobber med å «toppe immunsystemet».

Plateslipp

Ozzy Osbourne skulle stått på scenen i Atlanta i Georgia i slutten av mai. Nå skal han i stedet bruke tiden på å «komme seg fra de ymse helseplagene han har møtt det siste året», heter det på hjemmesiden hans.

– Jeg ønsker ikke å begynne på en turné og så avlyse konserter i siste liten, siden det er urettferdig mot fansen, sier Ozzy, som slipper sitt nye album «Ordinary Man» fredag.

Plateslippet feires med et globalt tatoveringsarrangement torsdag, der fans i 50 byer kan lytte til platen og betale for å få tatovert inn et passende Ozzy-motiv. I Norge er det Attitude Tattoo Studio , kjent fra TV-serien «Tatovørene», som er åsted.

Neste konsert nå er startskuddet på den britiske delen av turneen «No More Tours 2», som åpner i Newcastle 23. oktober – etter å ha blitt flyttet fra i fjor. Den avrundes med to skandinaviske arenaopptredener, i Stockholm 5. desember og Helsinki 6. desember.