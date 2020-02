– Jeg er spent på om jeg kan klare å vinne. Jeg har vært nærme flere ganger denne sesongen, men jeg har manglet den siste halvmeteren, forteller Kristoff til TV 2.

Han håper at sesongens første seier kommer på første etappe av Algarve rundt, som sendes på TV 2 Sumo og Sport 2 onsdag fra kl 1630.

– Jeg har følt meg bra i starten, men det har ikke holdt til førsteplass. Jeg har vaket oppe i toppen, men det har bare blitt andre-, tredje- og fjerdeplass så langt. Det viser imidlertid at jeg henger med, så det lover godt.

– Har du overrasket deg selv?

– Jeg har følt meg OK på trening, så jeg håpet at det skulle være slik. Jeg har imidlertid fått en bekreftelse på at formen er der den skal våre. Jeg er freshere enn på samme tid i fjor, svarer Kristoff.

Søndag hadde han kun Pascal Ackerman (Bora-hansgrohe) foran seg i Clasica de Almeria.

– Jeg hadde større fart enn ham over målstreken, men kom akkurat for sent. Ackermann er blant de raskeste i verden, så dette viser at jeg kan hamle opp med hvem som helst.

Vektnedgang

Kristoff har ikke gjort noen store endringer i treningsarbeidet gjennom vinteren, men tror at litt av forklaringene kan ligge i små detaljer.

– Jeg har byttet til en ny og lettere ramme. Jeg føler at jeg får bedre respons fra den. Det gjør at jeg sparer energi, men samtidig så er den litt tregere hvis det går veldig fort. Ellers så er jeg litt lettere enn på samme tid i fjor.

Da veide Kristoff i overkant av 80 kg. Nå er han rett i underkant.

– Jeg kjører litt hardere på de lange treningsturene. Da forbrenner du litt mer energi og da går man litt i underskudd de dagene. Det er ikke den store forskjellen på vekten, men jeg har gått litt ned, forteller han.

– Men jeg er ikke så skrapet i forhold til mange av de andre syklistene. Jeg var enda lettere for to år siden, men da blir man fortere syk, noe jeg også ble under Paris-Nice på vårparten. Da ble det litt for mye av det gode, så du må finne en balanse som du føler deg komfortabel med.

Møter det norske profflaget

I femdagersrittet Algarve rundt er det ventet at to av etappene vil ende i en spurt. Fabio Jakobsen og Elia Viviani blir trolig de tøffeste konkurrentene i avslutningene. I de to første rittene som Kristoff har syklet denne sesongen har han ikke hatt noen til å hjelpe seg inn på de siste kilometerne. Heller ikke i Portugal får han noe tradisjonelt opptrekk.

– Det er litt frustrerende å være alene de siste fem kilometerne. Men nå får jeg litt hjelp fra Ivo Oliveira, som viste med en femteplass på en av etappene i Saudi Tour at han er ganske rask.

Med norske øyne blir det også spennende å se hva Uno-X-Development Team kan få til i dette selskapet, med hele tolv World Tour-lag på startstreken.

– De startet veldig bra i Colombia i forrige uke med niendeplassen til Torstein Træen sammenlagt. Det var oppløftende og godt for dem å få en slik start. Jeg tror de kan gjøre det bra her også og bli en positiv overraskelse i feltet. Det blir spennende å se.