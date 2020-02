De to møttes gjennom The Mia Foundation, en organisasjon som hjelper skadde dyr i New York.

– Jeg elsker å se at to dyr som er forskjellige kan leve sammen. Det er ganske unikt at to av forskjellige arter koser, sier Sue Roger, grunnleggeren av The Mia Foundation, til TV 2

Organisasjonen rehabiliterer dyr som er blitt født med feil eller har en annen form for feil.

Den lille chihuahuaen Lundy klarer ikke gå med bakbeina, mens Herman lider av en nervefeil og kan ikke fly, skriver CNN.

Duen ble funnet på en parkeringsplass hvor den hadde befunnet seg i tre dager uten å bevege seg.

Roger tok med duen hjem til seg. Det skulle bli starten på et søtt eventyr.

Kosevenner umiddelbart

Den nyfødte chihuahua ble sendt til Roger fordi den hadde problemer med å bruke beina.

Roger skulle inspisere Lundy og satt han fra seg i nærheten av duen. Med en gang begynte de å kose med hverandre. Herman hakket ikke og Lundy bet ikke.

– De begynte å kose da jeg satt de sammen. De har ligget i hundesenga siden forrige torsdag, sier Roger til TV 2.

Samlet inn over 50.000 på to døgn

Organisasjonen tar ikke ut profitt. Etter at Roger delte historien på Facebook har donasjonene strømmet inn.

Rundt 6000 dollar, tilsvarende 55.000 norske kroner har kommet inn til organisasjonen på to dager. Pengene skal gå til veterinærutgifter for dyr som trenger operasjon, opplyser organisasjonen.

Kosevennene må kanskje skilles til slutt. Herman vil trolig bli hos Roger resten av livet, mens Lundy skal etter planen få nye eiere om hunden overlever.

– Når hunder blir født med defekter så er det en sjanse for å miste de. Vi har fått tusen e-poster om at de ikke skal separeres, men en av de som reddet Lundy har allerede laget et hjem til hunden, sier Roger til CNN.