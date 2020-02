Koenigsegg Jesko er bilen som skal utfordre verdens raskeste superbil: Bugatti Chiron. Det er blitt spekulert i at den svenske hyperbil-produsenten har planer om å bli først til å nå 500 km/t i en serieprodusert bil.

Chiron er nært – med 482,8 km/t. En rekord Bugatti satte på sin egen testbane i fjor.

Men Koenigsegg skal være klare til å overgå sin franske konkurrent. De siste årene har Koenigsegg stadig satt nye rekorder. Blant annet med CCXR, Agera og Regera.

De har til og med satt verdensrekord på sin egen flystripe – like ved fabrikken. Og i 2018 dro de til Nevada-ørkenen og tok like godt FIRE verdensrekorder på noen få timer.

At de har ambisjoner om å klare prestasjoner ingen har gjort tidligere, er det med andre ord ingen tvil om.

Håndlaget

Koenigsegg vet mye om hvordan grensene skal tøyes – og med den nyeste modellen har de tenkt å fortsette med det.

Å kalle anlegget til Koenigsegg en fabrikk, blir forresten på en måte litt feil. For det tilsier gjerne at det er høy produksjon og mye automatikk. Det er det ikke hos Koenigsegg. Alle bilene som forlater denne "produksjonslinjen" er håndlagede. Det tar tusenvis av timer å produsere én bil.

Et eksempel: Koenigsegg har en egen maler som kommer fra Italia for å lage fartsstriper. I opptil to uker kan han holde på for at resultatet skal bli perfekt.

På enkelte biler kan det være opptil 30 lag med lakk/klarlakk for å få fram akkurat den effekten kunden ønsker.

Det er heller ikke uvanlig at gull brukes for å skape ønsket effekt.

Vi har vært på besøke hos Koenigsegg – og fått høre mer om produksjonen av den nye modellen Jesko.

5 dager for å lage én felg

Siden Koenigsegg er så ekstreme, er det få deler på markedet som matcher de strenge kravene de stiller. Mens mange bilprodusenter kjøper girkassene av eksterne leverandører, som for eksempel ZF, lager Koenigsegg disse selv. Det samme gjelder bremser, felger og motor.

Igjen, som et eksempel på hvor ekstremt fokuset er på detaljer: Du kan få karbonfelger til Agera RS. Hver felg er satt sammen av 615 ulike deler og er hul, for å veie minst mulig. Selv om den er 19", veier den kun 5,5 kilo. Det er 40 prosent mindre enn en like stor alufelg.

For å få én slik felg ferdig, går det med fem dagers jobb.

Koenigsegg er håndarbeid ned til minste detalj. Her lages felgen til en Regera i karbon. Foto: JOHAN MARKLUND

Svenske kuer

Skinnet i bilene kommer fra svenske kuer, fordi disse er minst mulig skadet og man vet at de er blitt tatt godt vare på.

Og siden hver bil kan spesifiseres helt ned i detalj, er det ingen biler som er like.

Så er det jo ikke mange biler som lages, heller. Nykommeren, Jesko, vil bli den modellen man lager fleste eksemplarer av. Totalt 125. Alle er solgt – og det før produksjonen i det hele tatt er begynt. Alt som er vist så langt, har vært prototyper.

Med en prislapp på rundt 27 millioner kroner (og før du ringer banken, dette er pluss norske avgifter), blir det likevel en hefting omsetning for den svenske hyperbilprodusenten. Jesko alene sørger for 3,37 milliarder kroner!

Ville henge på veggen

Det er imidlertid et lite paradoks at mange av disse bilene som Koenigsegg legger enormt med ressurser i å få til å gå raskest mulig, knapt blir brukt.

– En kinesisk kunde sa at han ville henge bilen på veggen. Han tenkte mer på dette som kunst og en investering – enn en bil. På én måte er det litt trist, sier Fred Halvorsrød fra Fredrikstad.

Han er eneste nordmann som er ansatt hos Koenigsegg. Han jobber akkurat nå med styringssystemer til innsprøytningen på motoren og girkassen til Jesko.

Fred Halvorsrød fra Fredrikstad jobber for Koenigsegg.

Tas vare på i generasjoner

– For mange er en Koenigsegg en bil som skal tas vare på gjennom flere generasjoner. Sjansene for at verdien bare vil stige, er ganske stor, fordi det er så få av dem. Det er ikke så lenge siden man laget spesialmodellen Agera 100 – som markerte bil nummer 100. Dagens modell, Regera, skal kun produseres i 85 eksemplarer. Så dette er eksklusive biler, forteller Fred.

Stoltheten i produktene som brukes er også høy. Derfor er nesten hver eneste del på bilene markert med enten Koenigsegg-navnet eller våpenskjoldet.

– Du finner dette på alt fra motorblokka, bremser og stempel, helt ned til omtrent på skrue-nivå.

Jesko

Helt mot slutten av 2020 er det ventet at produksjonen av Jesko kan starte. Den får en 5-liters twin turbo V8-er med fire ventiler per sylinder. Den går på både vanlig bensin og en miks av bensin og entanol (E85).

Bruker du sistnevnte, blir effekten på svimlende 1.600 hk og du har opptil 1.500 Nm dreiemoment. Da er det mye krefter som skal plantes i bakken via kun bakhjulene. Til det har Koenigsegg utviklet sin egen elektroniske differensial.

Den har sitt å stri med når du gir flat pedal fra stillestående. 0-100 km/t går på litt over 2 sekunder – og 400 km/t lyser mot deg på det digitale speedometeret før klokka viser 20 sekunder.

Sterk lim

Akkurat hvor mye fokus det er på å holde vekten nede, blir tydelig når man ser på vekten på monstermotoren: Den er bare på 189 kilo. Det gjør at man kan holde totalvekten på bilen nede på bare 1.420 kilo,

Et annet triks Koenigsegg bruker for å holde vekten nede er lim. Supereffektivt lim! 1 kubikk-millimeter kan holde 3,5 kilo. Har man en kubikkcentimeter, kan det holde 3,5 tonn.

– Man kunne limt en jumbojet et på undersiden av en bro, om man ville det. Så sterk lim er det, forteller Melissa Zhou, som viser oss rundt på fabrikken.

Jesko får digitale instrumenter og en stor infotainmentskjerm som er klargjort for speiling av smarttelefoner.

Ekstremt marktrykk

Og sterk lim trengs, for det er enorme krefter som skal holdes på plass her. Jesko har altså kun drift på bakhjulene – og da blir marktrykk ekstra viktig.

Den enorme vingen bak, bidrar mye til dette. Avhengig av hvor fort du tør å kjøre, kan den bidra med opptil 1,4 tonn marktrykk. Da sitter du greit fast i bakken gjennom svingene. Forhåpentligvis ...