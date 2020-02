Han får datteren til å gapskratte når bombene faller utenfor

De fleste barn ville ha skreket ut i frykt dersom de hadde hørt luftangrep og bomber som dundret utenfor veggene.

Men Abdullah Al-Mohammads tre år gamle datter, Salwa, hun ler.

Familien har blitt tvunget til å flykte fra hjemmet sitt i byen Saraqib, nordvest i Syria, på grunn av den syriske borgerkrigen, skriver The Guardian.

De bor hos en venn i byen Sarmada i Idlib-provinsen, hvor de fortsatt er omgitt av eksplosjoner nesten daglig.

– Hun er et barn og forstår ikke krig

I et forsøk på å beskytte treåringen mot den psykiske torturen det er å høre daglige luftangrep, bestemte Abdullah Al-Mohammad for å gjøre de skremmende lydene om til et spill for datteren.

Hver gang en bombe faller, later han som om det er støy fra et fyrverkeri eller en leketøyspistol.

GJORT AV KJÆRLIGHET. Abdullah Al-Mohammad nekter å la bombene ødelegge livet til datteren Salwa (3). Han har lært henne å gapskratte når bombene dundrer. Foto: Mehmet Burak Karacaoglu/ ABACA

– Hun er et barn og forstår ikke krig, sier Al-Mohammad til Sky News.

Al-Mohammad sier at han og kona ønsker å gjøre de skremmende lydene om til en kilde av lykke for treåringen deres og la henne få et lite pusterom før hver bombe.

– Jeg bestemte meg for å lære Salwa dette spillet for å forhindre at hennes psykiske tilstand kollapser. Jeg ønsker ikke å la henne bli påvirket av sykdommer som kan oppstå på grunn av frykt, sier Salwas pappa til Daily Mail.

Ekstrem kontrast

Al-Mohammad la nylig ut en video i sosiale medier, hvor han og datteren gapskratter når bombene smeller rundt dem.

I videoen, som er en ekstrem kontrast mellom krigens terror og uskyldigheten til et lite barn, hører og ser man Salwa få latterkrampe for hver gang bombene eksploderer.

Videoen har fått tusenvis av likes og kommentarer, der enkelte uttrykker medfølelse for hva familien må gå gjennom, mens andre applauderer den heroiske innsatsen foreldrene gjør for å sørge for at datteren ikke blir redd.

KRIGENS HERJINGER: Ødeleggelsene av bombene som daglig faller nord i Syria er enorme. Foto: Louai Beshara/ AFP

En av de mange som har kommentert Al-Mohammads video skriver:

– Latteren til denne lille engelen er mye kraftigere enn lyden av bombene utenfor.

Mens andre kommenterer likheten mellom hva denne familien må gå gjennom med handlingen i den Oscar-vinnende filmen «Life Is Beautiful», som handler om en far og sønn som bodde i en nazi-konsentrasjonsleir i andre verdenskrig.

I den filmen får faren sønnen til å tro at de uutholdelige lidelsene de må gjennom i konsentrasjonsleiren er en del av et spill.

400.000 er drept

Over 400.000 mennesker er drept og halvparten av Syrias drøyt 20 millioner innbyggere drevet på flukt siden protestene mot Assad-regimet tok en voldelig vending i 2011.