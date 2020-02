Under semifinalen på tirsdagens sprint falt Simen Hegstad Krüger på vei inn i utforkjøringen og fikk med seg Alexander Bolsjunov i fallet.

Ingen av de to tok seg til finalen og dommerne ga Krüger gult kort.

Bolsjunov var svært misfornøyd etter hendelsen.

– Det var urettferdig. Det føles som at det norske laget vil fortsette å kjempe på ufint vis i konkurransene, sier russeren til TV 2.

– Jeg forstå det fremdeles ikke. Det er umulig å forstå hvorfor Simen havnet i beina mine i den svingen, for det var mer enn nok plass på sidene, fortsetter han tydelig opprørt.

– Har du snakket med Krüger?

– Nei, svarer Bolsjunov kort.

– Hva vil du si til ham?

– Ikke noe spesielt, jeg respekterer alle konkurrentene mine. Jeg har bare et ønske om at de fortsetter konkurransen på rettferdig vis, og at de ikke gjøre rare ting.

Nossum: – Å falle er jo lov

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum forstår ikke kritikken fra Bolsjunov.

– De ligger vel side om side, og så tyner Simen. Det må da være lov å tryne, sier Nossum til TV 2.

– Var det feil av Krüger å prøve å gå inn der?

– Han prøver vel å gå rundt svingen og det er vel lov, svarer Nossum og fortsetter:

– De ligger jo tight, og så kommer de borti hverandre. Den ene faller, og det å falle er jo lov. Vi ser sprintere gjør det der veldig ofte og klarer å stå på beina, fordi de er vant med det. Eneste problemet til Simen er vel at han ikke går så mye sprint, og dessverre for ham tryner han, og synd at noen faller sammen med ham.

– Forstår du at Bolsjunov er litt irritert?

– Ikke på at det er flere som ønsker å gå igjennom den svingen, for det er en del av løypen. Men jeg synes det er synd at han faller, ja.