– Tror ikke Greta Thunberg liker Wierers prioriteringer

Dorothea Wierer kopierte jaktstartseieren med et fremragende gull på tirsdagens normaldistanse i Anterselva-VM. Hjemmefavoritten vant med 2,2 sekunder på den tyske overraskelsen Vanessa Hinz, mens Marit Olsbu Røiseland tok bronsen.

Men ikke alle er like imponert over det Wierer har gjort utenfor skiskytterarenaen.

Greta Thunberg. Foto: Paul White

29-åringen er kjent for å hyppig benytte seg av helikopter til både trening og konkurranser. Under treningsleiren i Anterselva i julen fikk Tiril Eckhoff naturligvis med seg at Wierer ankom i helikopter.

– Ja, det gjorde hun. I julen så jeg og Ingrid Tandrevold Landmark at hun kom i helikopter, sier Tiril Eckhoff til TV 2, før hun slår fast:

– Jeg tror ikke Greta Thunberg er så fornøyd med den prioriteringen der, smiler Eckhoff, som ble nummer femten på normaldistansen, og snakker om den kjente svenske miljøforkjemperen.

Tiril Eckhoff har også reagert på hva den italienske gullhelten har uttalt etter at italienske Patrick Oberegger forlot trenerjobben for Dorothea Wierer og Lisa Vittozzi til fordel for de norske jentene for to år siden.

Wierer har ved flere anledninger refset Oberegger for at han forlot det italienske skiskytterlandslaget.

– Det er mest med tanke på hvordan hun har oppført seg med Patrick, som vi har fått se. Men hun er jo knallhard som klarer å være så sterk som hun har vært her i VM, sier Eckhoff, før hun innrømmer:

– Jo, det er jo imponerende det hun har fått til. Hun er knallhard i huet. Så all respekt til Dorothea Wierer.

Forsvarer helikopterbruken og svarer på på kritikken

Dorothea Wierer selv forsvarer bruken av helikopter til konkurranser og trening.

– Det er en sponsor som sørger for det. Det er veldig kult, for jeg har mange avtaler. Om det er fint vær så kjører et helikopter meg fra A til B. Jeg slipper å sitte fire timer i bilen, og kan heller bare bruke 30 minutter i et helikopter. Det er strålende, slår Wierer fast overfor TV 2.

Tiril Kampenhaug Eckhoff Foto: Berit Roald

Den dobbelte gullvinneren hevder nå at hun ikke lenger bryr seg om at Patrick Oberegger forlot jobben som trener for Italia til fordel for Norge.

Hun svarer slik på uttalelsene fra Eckhoff:

– Jeg tror det var hans avgjørelse å forlate oss. Patrick oppførte seg ikke så godt mot meg. Men nå tilhører det fortiden. Jeg vil ikke tenke mer på det. Jeg vil bare nyte det jeg gjør nå. Jeg elsker å drive med skiskyting, og er veldig fornøyd med de trenerne vi har her nå, slår hun fast.