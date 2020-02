– Jeg prøver å være positiv, men jeg har dårlig tid og ser at det blir vanskelig, sier Malin Aune til TV 2.

Første kamp i OL-kvalifiseringen spilles fredag 20.mars.

Erik Welhaven Løchen, medisinsk ansvarlig i Vipers, gir ikke Malin Aune noe håp. Han sier til Fædrelandsvennen at Aune må ha gips i fire uker. Og at det med opptrening kan ta enda to uker.

– Det er veldig kjipt, veldig, gjentar Aune. Det er mange kamper som kan ryke. Både med Vipers og landslaget, men jeg gir ikke opp før helseteam og Thorir (Hergeirsson) sier nei.

Fra før har en annen Vipers-spiller måttet takke nei til OL-kvalifiseringen.



Emilie Hegh Arntsen er ute med en skulderskade.De to landslagsspillerne er nå blant ni i Kristiansand-klubben som i øyeblikket er ute med skader.



– Det er voldsomt. Jeg har ikke opplevd maken til dette, sier trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2.



Til helgen skal Vipers ut i Champions League mot danske Esbjerg. Etter tre tap på tre kamper i hovedrunden i den gjeveste Europa-cupen, er det en kamp Vipers må vinne. Onsdag om en uke er det seriefinale mot Storhamar.