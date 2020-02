Abid Raja: – Vi har ikke tatt noe fra norske barn

TV 2 har fortalt hvordan regjeringen har gitt 3,2 millioner fra felleskassen til norsk idrett for at kineserne skal bli medaljevinnere i Beijing-OL i 2022.

– Det synes jeg ikke noe særlig om. Det er horribelt og ikke bra av den norske regjeringen. De har nok penger til å ta det av andre midler. Ungdommen og rekrutteringen i Norge trenger pengene sårt, sa skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen.

Trond Giske Giske sendte torsdag i forrige uke et skriftlig spørsmål til kulturminister Abid Raja (V) etter TV 2s avsløring om avtalen mellom Norge og Kina i april 2017 om et idrettssamarbeid.

– Det er fortsatt et stort behov for mer penger til idrett og frivillighet, blant annet til utbygging av anlegg og til å sikre at alle barn og unge kan delta. Da er det feil å bruke tippemidler til formål som har en utenrikspolitisk begrunnelse, sa Giske til TV 2.

Raja: – Helt feil

Nå slår kulturminister Abid Raja tilbake. Han mener det er skapt et feil inntrykk av at spillemidlene til Kina har gått utover norsk idrett og norske barn.

– Det er tre formål med å bruke spillemidler. Det ene går til idrettshallene og anlegg i Norge, det andre går til idrettsfremme i Norge, for eksempel NIF og til barna, og det tredje er å bruke det til andre idrettsformål, blant annet til internasjonalt arbeid, sier han.

Tirsdag kveld har Abid Raja svart Giske og Stortinget. I svaret påpekes det spillemidler også blir benyttet til «idrettforskning, antidopingarbeid, toppidrett og internasjonalt idrettssamarbeid».

Raja peker på at det også i Giskes tid ble tildelt spillemidler til internasjonalt idrettssamarbeid.

– Som eksempel kan det nevnes at det i 2007, da spørreren selv var kulturminister, ble gitt et særskilt tilskudd fra spillemidlene til Antidoping Norges samarbeid med Kina, skriver Raja.

– I tråd med regelverket

Raja understreker at «den avtaleparten som etterspør tjenester også skal betale for disse.»

– Det vil si at kinesere skal betale for all bistand og tjenester som norske aktører leverer. Dette inkludere blant annet betaling for innsats fra norske trenere og annet støtteapparat, kost og losji, reiser og andre utgifter, sier han.

Han sier Kulturdepartementet gir et tilskudd fra spillemidlene til NIFs arbeid for å koordinere de norske bidragene i idrettssamarbeidet med Kina.

– Vi har brukt 800.000 kroner i året i fire år, 3,2 millioner, helt i tråd med hvordan regelverket er. På samme tid har vi gitt 10 milliarder til norske idrettsformål her i Norge, sier han.