Ti pensjonister møtes på en luksushytte i den norske skjærgården for å konkurrere i sommerleker.

Er du god i kubb, krokket, dart, frisbee eller badminton er dette noe for deg!

Det hjelper også at du liker å være over gjennomsnittet aktiv, for her skal det løpes, kastes og kanskje til og med svømmes – i konkurranse med likesinnede og livsglade mennesker i sin beste alder.

Det eneste kravet er at du må være over 67 år.

Har du en kjærlighet for aktivitet og et konkurranseinstinkt som overgår de fleste, så send en mail til denne adressen: casting@montreux.no.

Her er noen tips om hva søknaden kan inneholde:

– Fortell oss hvorfor du elsker å være aktiv.

– Legg ved et bilde som viser hvem du er.

– Har du en spennende eller en sterk historie, så gi oss gjerne en forsmak på den.

– Skriv det som faller deg inn.

– Sett deg gjerne et mål for oppholdet – det kan være stort eller lite.