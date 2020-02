Vil bli Ap-leder i Trøndelag med Giske som nestleder

– Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror alle har stor respekt for den jobben Trond har gjort, og den jobben han har begynt på i forhold til organisasjonsutvalget og ikke minst den måten han var rundt under valgkamp i fjor sommer. Jeg opplever at Trond har stor støtte i medlemsmassen og blant velgerne våre, så her må vi bare finne den rette sammensetningen, så blir det her veldig bra, tror jeg.

Trekker seg ikke

Hellesø sier at han ikke har planer om å trekke seg som lederkandidat hvis han møter motstand.

– Når jeg har sagt at jeg er en aktuell kandidat, så er det fordi jeg tror jeg kan påvirke partiet på en veldig god måte, så det er klart at jeg trekker meg ikke fordi det er andre gode kandidater, så da må vi vurdere hva som er det beste. Mitt utgangspunkt er å hjelpe partiet med å finne den løsningen som er best for partiet. Og det er jo heldigvis sånn at det er et demokratisk system med en valgkomite, og så blir det et årsmøte der kommunepartiene får si hva de mener.

– Hvordan ser du på å skulle sitte i styret sammen med Giske?

– Det har jeg ingen problemer med. Trond er en kjempeflink politiker. Det er ingen som klarer å motivere aktive medlemmer, og som prater til forsamlinger på en måte som Trond gjør, så det har ikke jeg noen problemer med, nei. Det vil være en styrke for Trøndelag Arbeiderparti om Trond blir med i styret i Trøndelag Arbeiderparti, det vil jeg si.

– Med deg som leder?

– Ja, hvis det er det partiet ønsker, så tror jeg absolutt at det er en god løsning.

Hellesø får støtte fra ordførerkollega med like stor oppslutning, Vibeke Stjern (47), som har sittet ved makten i Åfjord kommune på Fosen i over 12 år.

– Han har en fin måte å se ting på, og han er veldig overordnet. Han kjører ikke gjennom en sak som gagner seg selv. Han er veldig dyktig på det. At Amund kan bli en smalene leder, det tror jeg absolutt. Han har begge beina plantet på jorda, og bruker alltid et språk folk forstår, det er en styrke han har, sier Stjern til TV 2.

Mener konflikter gir dårlig valgresultat

Mens både Hellesø og Stjern har resultater i kommunevalget i fjor på opp mot 40 prosent, fikk Trondheim AP, som er Giskes base en oppslutning på 25 prosent. Trøndelag Ap fikk samtidig 29,9 prosent i fylkestingsvalget.

Hellesø mener et samlet fylkesparti kan løfte valgresultatene.

– Vi må endre resultatene som vi hadde ved siste valg. Vi har et nytt stortingsvalg i 2021, og så er det et nytt kommunevalg i 2023. Det er klart det er kjempeviktig for partiet at vi får snudd trenden og at vi kommer oppover på meningsmålingene.

– Har konfliktene medvirket til dårlige valgresultat?

– At konflikter medvirker til dårligere resultat, det er jeg helt overbevist om. En ting er valgresultatene, men vi er et parti som skal utvikle ny politikk og som klare å se inn i glasskula og få utvikle landet, og regionen ikke minst, og kommunene i Trøndelag på en så god måte som overhodet mulig, for å få utnyttet de ressursene og de mulighetene vi har, og da er jeg helt overbevist om at interne konflikter står i veien for gode løsninger.

Frist til helgen

Kommunepartiene har frist 19. februar på å komme med innspill på helheten når det gjelder sammensetning av det nye fylkesstyret, opplyser valgkomiteens leder Arild Grande.

Valgkomiteens innstilling skal være klar 16. mars, og årsmøtet i Trøndelag Ap holdes fra 20. til 22. mars.