Det ble en intens finale opp den brutale motbakken før målgang i Åre.

Therese Johaug tok rotta på alle opp den brutale monsterbakken. Jenta fra Dalsbygda tok sin første sprintseier i verdenscupen.

Se maktdemonstrasjonen i vinduet øverst!

Johaug hadde i de tidligere heatene lagt seg langt bak i feltet. Det samme gjorde 31- åringen i finalen, før hun satt i nådestøtet i starten av bakken.

– Det var et vilt løp! Men jeg elsker oppoverbakker og i dag var det min dag. Man kan ikke kalle det for en sprint, men dette betyr mye, sier en smørblid Johaug i et intervju på NRK.

– For meg betyr det enormt mye. Det har vært en lang vei. Så jeg er veldig fornøyd med egen prestasjon i dag, sier Johaug til NRK.

Trippel norsk

Like bak gullvinneren ble det en norsk duell mellom Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng.

Sistnevnte tok andreplassen – 1.73 bak Johaug, mens Uhrenholdt Jacobsen endte på tredjeplass – 2.47 bak Johaug.

– Det var hardt. Det begynte å fryse på igjen, så det var egentlig digg. Jeg ble veldig stiv, så jeg tror det er veldig greit at det er fri i morgen. Det var en heftig løye, sier sølvmedalist Heidi Weng til NRK.

Vant semifinalen

Therese Johaug var sterkest i det første semifinaleheatet. 31-åringen satt fart i den tøffe motbakken og parkerte resten.

– Therese løser det teknisk bedre enn konkurrentene. Hun holder posisjonen bedre enn de andre hele veien, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Ogå Heidi Weng klarte å kvalifisere seg til finalen med andreplass, mens Maiken Caspersen Falla røk ut.

– Jeg føler jeg klarer meg greit men taper på de siste meterne, så det er surt, sier Caspersen til Falla til NRK.

Bedre gikk det for Astrid Uhrenholdt Jacobsen som akkurat klarte å ta en finaleplass i det andre semifinaleheatet, etter en sterk andreplass.

Udnes Weng og Flugstad Østberg røk i kvartfinalen

De fleste norske hadde få problemer å å kvalifisere seg til semifinalen. Både Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla vant sine heat. Det samme gjorde Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Therese Johaug endte på andreplass i sitt heat – like bak Heidi Weng.

Verre gikk det for Lotta Udnes Weng. 23-åringen endte på tredjeplass i sitt heat og hadde ikke god nok tid til å kvalifisere seg til semifinalen. Det samme skjedde med Ingvild Flugstad Østberg og svenske Ebba Andersson som også kom til kort.

Neste renn er 38 kilometer fellesstart på torsdag.