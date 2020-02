Den svenske influenseren Isabella Löwengrip selger sitt kriserammende selskap, Löwengrip Beauty, til det norske selskapet Dermanordic AS.

Dette opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Ja, Pingis og jeg har valgt å selge Löwengrip Beauty etter syv år. Det startet som LCC med rosa og gullfolie inne i alle Sveriges apotek. I dag heter vi Löwengrip Beauty og omsetningen i fjor landet på 84 millioner. Det er vår norske distributør Dermarome som kjøper oss, noe som er utrolig morsomt og jeg er stolt av, skriver Isabella Löwengrip på bloggen sin tirsdag.

På bar bakke

Det er under en måned siden den svenske bloggeren og businesskvinnen offentliggjorde at hun sto på bar bakke etter at alle ansatte i hennes selskap Löwengrip Invest hadde sluttet.

Det var i oktober i fjor at Löwengrip måtte trekke i nødbremsen for å redde det synkende skipet.

– Det er rart at det for noen måneder siden var ti ansatte i Löwengrip Invest, og hadde store planer om å utvide til USA. I stedet skjedde det noe annet for Löwengrip Invest, som ikke lenger vil ha noen ansatte. Marisol og jeg har funnet et stort vennskap i dette, og helgen vår på Saxå Bruk var privat. Året vil se litt annerledes ut for meg, men mer om det senere, blogget hun da.

Tvunget til å selge villaen

Löwengrip har ofte vist frem sitt luksuriøse liv med privatfly, dyre biler, luksusklokker, reiser og kontor på Manhattan.

Men luksuslivet fikk en brå slutt.

Bloggeren og businesskvinnen skal ha blitt tvunget til å selge villaen sin i Stockholm, og har kuttet kraftig ned på det enorme forbruket.

– Vi tar ikke flere sjanser. Hadde skuta ikke snudd og vi ikke reagerte, hadde all min kapital blitt spist opp, og til slutt hadde vi gått konkurs, blogget hun i fjor høst.

Imponert

Dermanordic opplyser tirsdag at de har kjøpt alle aksjene i Löwengrip Beauty og opplyser samtidig at de inngår et langsiktig samarbeid med grunnleggerne Pingis Hadenius (41) og Isabella Löwengrip (29).

Dermanordic eies blant annet av investor Christian Ringnes og døtrene hans Anette og Isabelle Ringnes. Christian Ringnes er også styreleder i selskapet.

Administrerende direktør, Henning Nielsen, i Dermanordic sier at han er veldig stolt av oppkjøpet av Löwengrip Beauty AB og ser frem til å fortsette samarbeidet med Pingis og Isabella.

– Jeg er veldig imponert over hva de begge har skapt på egenhånd. Selskapet har aldri hatt underskudd og veksten er generert uten ekstern kapital. Pingis og Isabella startet selskapet i 2013 og har utviklet Löwengrip til å bli et av de sterkeste merkene innen hår- og hudpleiekategoriene i Norden, sier Nielsen.

Dermanordic opplyser at Isabella Löwengrip fortsatt vil være Löwengrips ansikt utad og Pingis vil jobbe aktivt i selskapet med produktutvikling og merkevarestrategi.