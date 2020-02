Åpenhjertig Tuva Syversen (36) i Hver gang vi møtes: – Det er viktig å snakke om

Lørdag kveld er det musiker Tuva Livsdatter Syvertsen (36) sin tur til å bli hyllet i Hver gang vi møtes, på Kjærnes gård.

36-åringen fra Brønnøya i Asker er mest kjent som felespiller, vokalist og frontfigur i musikkgruppen Valkyrien Allstars.

Nervepirrende

Syvertsen forteller at det var et intenst opphold på gården, og at det nærmest følte det som en eksamen da hun skulle hylle Hellbillies-vokalist, Aslag Haugen.

– Både Odd og Aslag er jo sånne gamle helter, med det gikk veldig bra, forteller hun til TV 2.

Samtidig innrømmer hun at hun var mest spent da det var hennes tur til å sitte i hovedstolen, og de andre artistene skulle tolke hennes egne låter.

– Det var jo det rareste, jeg har aldri hørt en Valkyrien-låt «covret» live før, men jeg koste meg veldig da, så det blir morsomt å se igjen, sier hun.

Viktig å snakke om

Å være midtpunkt i programmet innebærer også at artisten gir de andre et innblikk i mer personlige sider av seg selv. I programmet velger Syvertsen å blant annet være åpen om sin legning som lesbisk.

– Da jeg fant ut at jeg ville være sammen med en dame, så møtte jeg den litt uutalte holdningen hos folk at «det er greit at du er homo og sånn, men ikke gjør så stort nummer ut av det», og det førte jo til at jeg ble sånn «Hei! Jeg er lesbisk!», sier Syvertsen i programmet.

36-åringen har ingen problemer om å snakke personlig om dette. Tvert imot synes hun det er viktig å snakke om.

– Jeg synes ikke det var noe «pes» egentlig. Akkurat det med legning kan man jo tenke at er veldig privat, men for meg er det først og fremst politisk på en måte, forteller hun og legger til:

– Det er viktig at alle kan prate om det, så da tenkte jeg at det er viktigere enn at jeg skal prate om meg. For da føler jeg i hvert fall at det er en mening med at jeg sitter der og prater om meg sjøl.

Enklere før

I programmet forteller 36-åringen også at hun kjenner på at livet var enklere da hun var yngre, og at samfunnet ikke er «lagt opp til at folk skal holde på sånn» som hun gjør.

– Jeg har alltid hatt den oppfatningen at folk har sagt at «når du blir 30, da begynner ting å roe seg og da er ting på stell», da er du liksom reddet. Men jeg kjenner nå at det stemmer faktisk ikke, sier hun til TV 2.

For mens noen velger å slå seg til ro med hus og «A4-jobb» har artisten valgt å gå en annen vei.