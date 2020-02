– Det er kjempeviktig å gjøre et godt førsteinntrykk på noen, forteller Christine Calvert til God morgen Norge.

Calvert har skrevet en masteroppgave om nettopp temaet førsteinntrykk.

Hun forteller at det skal åtte eller ni positive møter til for å rette opp i et dårlig førsteinntrykk. Og det er én ting som er viktig å tenke på.

– Det viktigste er å smile, og å smile som du mener det, sier Calvert.

Kan jukse med ansiktet

Calvert forteller at det derimot ikke er smilet eller øynene som er kroppsdelen som er mest avslørende.

– Der kan vi jukse og ta på oss en slags maske, forklarer hun.

Det er føttene som er viktigst hvis man skal prøve å lese et annet menneske.

– Vi kan se på føttene til folk om de har lyst til å være hos oss eller et annet sted, sier Calvert og fortsetter:

– Vi er steinaldermennesker så vi klarer ikke helt å styre hva føttene våre gjør.

Hvis noen egentlig har lyst til å være et annet sted, da peker bena bort. Og hvis noen sitter og dingler med bena også stopper plutselig benet brått opp, da har de sannsynligvis hørt noe som berører dem på en eller annen måte.

Blikkontakt

Noe som fort kan være ubehagelig for folk er blikkontakt. Spesielt hvis den er veldig intens.

I en samtale mellom to mennesker sier Calvert at å holde øyekontakten vil være naturlig. Men hvis man ønsker å selge noe burde man gå for en annen strategi.

– Da skal jeg se på deg, og så skal jeg se litt bort, og se tilbake. Jeg må gi deg noen pauser.

Følg med på hendene

Forskning viser at hvis man har håndflatene opp så hører man førti prosent mer av det noen sier. Hvis man har håndflaten ned så er dette et tegn på at man dirigerende.

– Hvis jeg skal prate med deg, og jeg vil at du skal høre hva jeg sier, så holder jeg hendene litt i luften, sier Calvert.

Hun forteller at når hun holder foredrag er det viktig for henne å fremstå inviterende, og hun har derfor håndflatene opp.

Det er også viktig å ha et tørt og godt håndtrykk. Forskning viser at man evaluerer håndtrykk, blant annet ut ifra hvor fast det er, hvor lenge man holder det og hva slags hud man har.

Hvis man vil imponere under et jobbintervju er det derfor viktig med et fast håndtrykk, blikkontakt og et genuint smil.