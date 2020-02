Ny politikonflikt i Bergen etter omstridt ansettelse: – Dype sår er revet opp

Knapt en sak har vært mer omstridt, konfliktfylt og skadelig for et politidistrikt enn den såkalte Monika-saken. Den dominerte nyhetsbildet i flere år inntil det hele endte med en drapsdom i 2016.

Men nå blusser uroen opp på ny etter en svært omstridt ansettelse.

– Mangel på respekt

I et skriv til egne medlemmer gikk Politiets Fellesforbund nylig knallhardt ut mot at Vest politidistrikt har ansatt og forfremmet Sidsel Isachsen til seksjonsleder i Vest politidistrikt.

Skrivet innledes med følgende utsagn:

«Vi mener det er å vise mangel på respekt overfor den vanskelige historien til Vest politidistrikt, ovenfor varsleren Robin Schaefer, overfor Monika sin mor og ovenfor minnet til Monika».

– Veldig mange av medlemmene våre har reagert kraftig på forfremmelsen av Isachsen, sier Ørjan Hjortland, lokallagsleder i PF Vest til TV 2.

«Det er nå syv år siden Monika ble urettmessig beskyldt for selvdrap. Det er fem år siden en tidligere kjæreste av moren til Monika ble dømt for drap, takket være varsleren Robin Schaefer», kan PF-medlemmene lese i skrivet hvor Hjortland også presiserer at «dype sår er revet opp».

LYKKELIGE DAGER: Monika Sviglinskaja og hennes mor Kristina. Foto: Privat

Underlig av Isachsen

Til TV 2 sier Hjortland at han synes det er underlig er at Isachsen selv har valgt å søke på lederstillingen og at hun dermed har valgt å tre inn i offentligheten igjen.

– Er det greit å gå ut på den måten dere har gjort? Hun må vel kunne komme i posisjon til en lederstilling før eller siden?

– Jeg må forholde meg til situasjonen slik den er i dag. Vi har kommet med en reaksjon som vi mener er helt riktig og som vi har vurdert nøye, sier Hjortland til TV 2.

Trakassering

Elisabeth Bru som leder for fagforeningen Politijuristene, reagerer på skrivet som Hjortland har sendt ut til sine medlemmer.

– Vi opplever dette som ren trakassering av Isachsen, sier hun til BA og mener det er svært uheldig at en fagforening går ut på denne måten.

Hun har bedt politimester Kaare Songstad ta affære og mener dette handler om en profesjonskamp og at saken vil bidra til å svekke tilliten til hele Vest politidistrikt.

I henvendelsen til Sognstad ber hun ham sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø for Isachsen.

Grov feilvurdering

En grov feilvurdering gjorde at Monika-saken første ble henlagt august 2012. Beslutningen ble tatt av Sidsel Isachsen som ledet etterforskningen. Hun konkluderte med at åtte år gamle Monika Sviglinskaja tok sitt eget liv.