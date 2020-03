Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Takk for mange gode og artikler om bil på nettsiden deres. Jeg er spesielt glad i det nostalgiske stoffet. Det er godt å lese noe som ikke bare er siste nytt om elbiler. For oss som har levd en stund er det mye som har gått i glemmeboka også om bil, og som det kan være godt å bli minnet på av og til.

En ting jeg tenkte på her om dagen er hva som egentlig skjedde med noe mange av oss har vokst opp med i bilen, nemlig choken.

Den var jo helt avgjørende for å få start på bilen, særlig på vinteren og alle biler hadde den vel? Jeg mener det var vanlig til oppå 80-tallet, men så forsvant den bare plutselig. Jeg skjønner at det egentlig har å gjøre med at bilene ble bedre og mer teknisk avanserte, men hva var det egentlig som skjedde?

Du er vel såpass voksen at du kanskje har brukt denne selv – og kanskje har et svar til en nysgjerrig og bilglad pensjonist? Hilsen Roy Arne.

Benny svarer:

Hyggelig at du liker nostalgistoffet vårt! Det er morsomt å lage og ofte kommer man på gamle, morsomme episoder når man jobber med det. Noe som igjen resulterer i nye historier og mer mimring...

Og ja, jeg er så gammel at jeg husker at choke, enten manuell eller automatisk, var obligatorisk i de fleste biler.

Choke forsvant mer eller mindre for godt i 1989. Da kom det nemlig påbud om treveis katalysator på personbiler i Norge, noe som igjen (med få unntak) betinget elektronisk styrte bensin-innsprøytningsanlegg og lambdasonde på bilene. Den gode, gamle choken led altså en stille død, sammen med forgasseren, i miljøets tegn.

Men for å begynne med det du egentlig spør om, så er det klart at jeg har kjørt mye bil med manuell choke. Jeg har hatt mye Volvo opp gjennom, og der var det jo manuell choke som gjaldt.

Egentlig en genialt enkel konstruksjon for å få ekstra feit drivstoffblanding ved kaldstart. Ved hjelp av en hendel som var mekanisk forbundet med forgasseren, lukket man (på de fleste biler) et spjeld som gjorde at bilen fikk mindre luft og mer drivstoff.

Må du gjøre dette ofte – da har du et problem

Verden går framover

Super-kortversjonen er at man kjørte med chokespjeldet lukket en kort stund før man gradvis åpnet det ved å dytte inn nevnte hendel. Dette krevde litt "feeling" av føreren – man måtte kjenne etter når bilen gikk best/renest. Ventet man for lenge, sotet bilen og gikk dårlig. Var man for rask, fikk bilen for lite drivstoff og motoren fusket.

Etter en liten kilometer eller så, hadde motoren som regel fått såpass lunk at man dyttet choken helt inn.

Det var tider det. Rød superbensin som luktet godt, og manuell choke! Det var nærmest en sakral stemning bak nedisede vinduer hvor man satt og lyttet til motoren mens man finjusterte drivstofftilførselen med kalde fingre. Tenk hva ungdommen i dag går glipp av...

En del biler som VW og Opel hadde ofte automatisk choke. Da var det en bimetall-fjær som ble oppvarmet og som igjen styrte hvor mye chokespjeldet lå på.

Nå styres hele bøtteballetten elektronisk. Forskjellige sensorer forteller en styreenhet om både blandingsforhold, temperatur i luft og kjølevann, turtall etc. og en "hjerne" beregner den nødvendige drivstoffmengden og tenningstidspukt med psykopatisk presisjon. Det er i alle fall lenge siden jeg har kjent noen "mager-blanding-fusk" på en moderne bil.

Verden har nok gått framover – tross alt. Takk for morsomt spørsmål!

