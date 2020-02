Fordi Antonsen fra Ålesund røyker inne, har borettslaget prøvd å kaste han ut.

– Naboer beskriver at det siver røyklukt gjennom treverket i bygningen, gjennom gulv og vegger, og at de er plaget av røyklukt/sur tobakkslukt i sine leiligheter og på loftet. De beskriver at loftet ikke lenger kan benyttes til tørking av klær og lagring fordi lukten setter seg i klær/ting, heter det i dommen.

I to år har Antonsen og naboene vært i konflikt om røykingen. Konflikten havnet til slutt i Sunnmøre tingrett hvor Antonsen fikk full medhold, og får dermed beholde leiligheten sin.

– Jeg er kjempeglad for at jeg får bli boende i leiligheten. Saken har vært veldig slitsom for meg. Jeg har røket i over 30 år men denne saken er mer slitsom enn selve røykinga, sier Antonsen til TV 2.

Borettslaget er eid av Obos. De har aldri opplevd en lignende sak, skriver NRK som først omtalte saken.

Valget om privatliv

Antonsen sier til TV 2 at forholdet til naboene har surnet, men dommen var viktig for han.

– Jeg holder meg ofte alene uansett. For meg handlet dette om retten privatliv. Om jeg røyker alene, skal jeg ta det valget selv uten at noen andre forstyrrer mitt privatliv, sier Antonsen.

Antonsen forstår det kan være plagsomt, men at røyklukt ikke er bevist.

Huseier landsforbund: – Egne herrer i egen leilighet

Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund representerer både huseiere og leietakere. Han er glad for resultatet i tingretten.

– Det er en viktig stadfestelse om at man på egen eiendom og leilighet så er vi egne herrer, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Han maner til å løse slike tvister gjennom samtale. Ikke via en domstol.

– Saken er en viktig påminnelse om at slike ting kan vi løses gjennom dialog og inngå noen kompromisser. De fleste sakene vi har oppe handler om grilling og røyking i fellesareal, forteller Meyer.

Får bli boende

Retten skriver i dommen at naboer utvilsomt blir plaget av røyklukt, men dette er ikke grunn nok til å nekte Antonsen røykingen.

«Selv om det ikke er tvilsomt at naboene plages av røyklukt i bygget, mener retten at røykingen i Antonsens leilighet ikke leder til at han har overtrådt burettslagslova § 5-11 første ledd.» står det i dommen.

I tillegg til å ha tapt i retten må borettslaget betale saksomkostninger på rundt 50.000 kroner.

Advokat Katharina Lindbak representerer Obos i saken. Hun ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.