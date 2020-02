Se Klæbos maktdemonstrasjon i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.

Saken oppdateres!

Etter et Ski Tour preget av motgang viste Klæbo storform under sprinten i Åre og var raskest hele veien fra prolog til finale.

Finaleseieren var rett og slett en maktdemonstrasjon av trønderen, der ingen klarte å følge ham.

– Helt rått. Dette er utklassing, konstaterte TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

Klæbo vant over to sekunder foran italienske Frederico Pellegrino. Pål Golberg ble nummer fire, mens Erik Valnes kom sist over målstreken.

Flere norske slått ut i kvartfinalen

Klæbo var raskest i prologen og gikk ut i det første kvartfinaleheatet. Der gikk også Valnes.

Ingen av dem hadde problemer med å ta seg videre til semifinalen.

Det hadde heller ikke Simen Hegstad Krüger, eller Golberg som har vist knallform denne sesongen.

Men for resten av de norske ble det for tøft opp alpinbakken. Verken Martin Johnsrud Sundby, Emil Iversen, Finn Hågen Krogh eller Sjur Røthe som også fikk gult kort for tjuvstart, tok seg ikke videre.

Dermed var det fire nordmenn i semifinalen i Åre.

Krüger falt og ble straffet

Klæbo gikk lekende lett opp dagens tredje økt opp alpinbakken og vant semifinalen foran franske Jay Renaud. Valnes gikk videre på tid.

I andre semifinale falt Krüger på vei inn i utforkjøringen, brakk staven og fikk Alexander Bolsjunov over seg. Dermed røk finaleplassen for de to, mens Golberg vant heatet og tok seg til finalen.

Krüger fikk gult kort etter hendelsen.